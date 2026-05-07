Formazione, prevenzione e lavoro in rete: venerdì 8 maggio, dalle 9.30 alle 13.30, sede Ente Scuola Edile Catania (Strada Boschetto Plaia 2)

Prevenzione, collaborazione e innovazione come parole chiave per costruire il futuro del lavoro, a partire da uno degli ambiti più esposti ai rischi: quello dei cantieri stradali. Sarà ESEC Formedil Catania a promuovere venerdì 8 maggio 2026, dalle 9.30 alle 13.30, nella sede dell’Ente Scuola Edile Catania (Strada Boschetto Plaia 2), il seminario “Cantieri stradali, sicurezza in prima corsia”, organizzato nell’ambito della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro.





Un momento di confronto e riflessione coordinato dal responsabile dell’area tecnica Esec Giovanni Lucifora e moderato dal direttore Esec Antonio Piana. Ad aprire i lavori saranno Marco Colombrita (presidente Esec), Maria Grazia Milli (dirigente Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale), Giuseppe Famiano (vicepresidente Esec), Alessandro Amaro (presidente Ordine Architetti PPC Catania), Mauro Scaccianoce (presidente Ordine Ingegneri Catania), Agatino Spoto (presidente Collegio dei Geometri di Catania), Melania Guarrera (presidente della Fondazione OAPPC Catania) e Filippo Di Mauro (presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Catania).





Il programma entrerà poi nel vivo con una serie di interventi dedicati ai diversi aspetti della sicurezza nei cantieri stradali. L’ispettore della Sezione Polizia Stradale Giuseppe Cambareri approfondirà il tema “La segnaletica stradale come prevenzione e protezione”; Valeria Vecchio, dirigente ingegnere SPRESAL – ASP Catania, interverrà su “Sicurezza in cantiere: una life story”, offrendo una riflessione legata all’esperienza concreta e alle criticità che ancora oggi emergono nella gestione operativa della sicurezza. Diana Artuso, direttrice Inail Catania, affronterà invece il tema degli “infortuni in itinere”, ampliando il focus sui rischi connessi agli spostamenti e sulla necessità di rafforzare la prevenzione anche oltre il perimetro fisico del cantiere.





Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP Catania e presidente dell’Organismo provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, chiamato a tirare le fila di una mattinata che punta a rafforzare consapevolezza, alleanze e strumenti per rendere i cantieri più sicuri.

L’evento è valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP, Dirigenti, Preposti, RLS-T, CSP/CSE e Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con questo appuntamento, ESEC Formedil Catania rinnova il proprio impegno nella formazione e nella diffusione di una cultura della sicurezza sempre più radicata, concreta e condivisa. In un contesto in cui i cantieri stradali rappresentano uno snodo delicato tra operatività, mobilità e tutela delle persone, il seminario vuole ribadire un principio chiaro: la sicurezza non può mai essere considerata un adempimento formale, ma deve diventare parte integrante della progettazione, dell’organizzazione del lavoro e della responsabilità collettiva.

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