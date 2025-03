“Il lavoro dell’arma dei carabinieri così come di tutte le forze dell’ordine, davanti a un fenomeno di illegalità diffusa e dilagante, è ancora più fondamentale. Esprimiamo, non solo il nostro ringraziamento, ma anche la nostra solidarietà per l’inaccettabile aggressione subita da due militari della compagnia di Misilmeri mentre effettuavano un controllo a Belmonte Mezzagno”.

Ad affermarlo è Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani. “Sono in prima linea contro la criminalità, il clima sociale nei nostri territori è preoccupante, il controllo del territorio per la sicurezza dei cittadini è centrale cosi come per la promozione della legalità. Per questo il loro lavoro, va difeso e supportato in ogni modo.

