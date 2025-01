Ancora nessuna risposta per i 97 dipendenti part-time del Comune di Carini, che avrebbero dovuto beneficiare dell’aumento orario previsto dalla Delibera n. 182/2024 a partire dal 1° gennaio 2025. Dall’assemblea sindacale del 29 gennaio, alla quale ha partecipato il Sindaco, è emerso che l’iter è bloccato in attesa di documentazione richiesta dal Collegio dei Revisori ai Capi Ripartizione.

Nel frattempo, i lavoratori continuano a subire una perdita salariale concreta. La Cisl Fp Palermo Trapani ha chiesto un incontro immediato con l’amministrazione per trovare una soluzione e ha avvertito che, in assenza di risposte, non esclude azioni di mobilitazione per tutelare i lavoratori.

“Non permetteremo che la burocrazia penalizzi chi lavora per garantire i servizi essenziali alla città” – ha dichiarato Rosa Ciambra, Responsabile Territoriale Cisl Fp Palermo Trapani.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.