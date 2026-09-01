Leone d’Argento, sabato 12 settembre – Carlentini (SR)

Premio “Francesco Favara Adorni” ad Emma D’Aquino, Margareth Madè, Andrea Palmieri e Stefania Bruno

Quattro percorsi diversi, accomunati da un forte legame con la Sicilia e dalla capacità di raccontarne, ciascuno nel proprio ambito, talento, competenza e identità. Saranno Emma D’Aquino, Margareth Madè, Andrea Palmieri e Stefania Bruno a ricevere quest’anno il Premio alla Sicilianità “Francesco Favara Adorni”, nell’ambito della XXI edizione del Premio nazionale “Leone d’Argento”, in programma sabato 12 settembre 2026, alle ore 20.00, in piazza Diaz a Carlentini (Siracusa).

Un riconoscimento che, all’interno della manifestazione, è dedicato alle personalità capaci di valorizzare e rappresentare la Sicilia attraverso il proprio lavoro. Emma D’Aquino, volto del giornalismo RAI e del TG1, protagonista da anni dell’informazione nazionale: ha raccontato i principali avvenimenti italiani e internazionali, diventando una delle giornaliste siciliane più riconoscibili del panorama televisivo. Margareth Madè, attrice originaria di Paternò: ha costruito una carriera tra cinema, televisione e teatro, interpretando ruoli capaci di portare anche sul grande schermo sensibilità, eleganza e radici mediterranee. Andrea Palmieri, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa: ha fatto della legalità la sua professione vivendo e lavorando al servizio delle istituzioni e della comunità. Stefania Bruno, sand artist siciliana: ha trasformato la sabbia in un linguaggio narrativo capace di unire immagini, musica ed emozione; durante l’evento si esibirà in due performance dal vivo.

La serata sarà arricchita dalla presenza del tenore Piero Mazzocchetti, mentre la conduzione sarà affidata ancora una volta a Salvo La Rosa.

«Le quattro storie che premieremo quest’anno rappresentano mondi differenti – dichiarano i promotori Amedeo Matteo Seguenzia, presidente della Pro Loco Carlentini ETS, e Maurizio Di Salvo, presidente dell’associazione culturale “La Meta” – ma condividono la capacità di lasciare un segno e di mantenere vivo il legame con la propria terra».

Il Premio nazionale “Leone d’Argento” è nato a Carlentini nel 1986 ed è ispirato al Leone Rampante, simbolo della città. Nel corso della sua storia ha coinvolto personalità provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, dello sport, dell’imprenditoria e dell’impegno civile. Riceveranno inoltre il premio “Leone d’Argento” l’associazione “Un sorriso per la Vita”, il musicista Carlo Cattano e l’imprenditore Andrea Puccio. La manifestazione può contare su un Comitato d’Onore che riunisce rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dell’informazione e su una Commissione Leone d’Argento, presieduta dall’onorevole Sergio Monaco.

La XXI edizione è patrocinata da:

Città di Carlentini, Ente Pro Loco Italiane, No alla violenza sulle donne – città di Carlentini, Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

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