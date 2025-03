“I Nanni” proiettati nel futuro con video mapping e vertical stage ma i veri protagonisti rimangono i maestri cartapestai e i gruppi appiedati

È calato già da diversi giorni il sipario sul carnevale termitano 2025. Le luci si sono abbassate, ma l’eco della festa rimbomba ancora nell’aria. Migliaia di visitatori, giunti da tutta l’Isola, hanno affollate le vie di Termini Imerese. Una kermesse che rappresenta un motore fondamentale per l’economia della cittadina, simbolo di passione, creatività e partecipazione. Dall’addio del notaio Menzapinna, già nell’aria da diversi anni, ma annunciato ufficialmente lo scorso febbraio, alle tante novità che hanno reso ancor più magica una edizione indimenticabile.

Palcoscenici a cielo aperto, colori vibranti, giochi di luce e suggestioni emozionanti, hanno dato vita ad uno straordinario racconto visivo in movimento con la grande novità dei video mapping proiettati sulla facciata del municipio che hanno conquistato il pubblico. Tra i protagonisti assoluti, i maestri cartapestai, custodi di un’arte che emoziona e incanta, i gruppi appiedati, portatori di una vibrante vivacità, e i “Nanni” e il loro alloggio fatato, cuore pulsante della manifestazione. Sei i carri allegorici che si sono sfidati a colpi di coriandoli e bizzarre maschere, ma ad aggiudicarsi l’edizione 2025, secondo le preferenze dei giurati e dalla sommatoria dei voti espressi, il carro allegorico “Non è tutto oro quello che luccica”, con 676 voti. Medaglia d’argento per “L’essenziale”, con 639 punti. Gradino più basso del podio per i ragazzi di “Coci cu mia”, fermo a quota 614. Al quarto posto, “Le emozioni di Inside Out”, seguito da “A passiata ro re carnevali”. Chiude la classifica, il carro di bellezza “Il mito siciliano”.

“Il carnevale di Termini Imerese non è solo una festa, ma un patrimonio della nostra città – aveva sottolineato il sindaco Maria Terranova nella conferenza stampa di presentazione dell’evento. – Come amministrazione, fin dal primo giorno, abbiamo lavorato con determinazione per restituire a questa manifestazione il valore che merita, ricostruendo dalle fondamenta un evento che per troppo tempo aveva sofferto la mancanza di investimenti. Abbiamo destinato risorse crescenti alla realizzazione dei carri e delle maschere e abbiamo investito tanto anche in sicurezza. Il risultato ci soddisfa fino in fondo!”

“Siamo felici di aver valorizzato il carnevale e le sue maestranze – spiegano gli organizzatori – una manifestazione che non appartiene agli artisti da palco, ma ai carristi e i gruppi appiedati. Auspichiamo che, l’amministrazione, segua sempre la nostra impostazione, apportando innovazione in tutti i vari aspetti di un evento di tale portata. Un ringraziamento a chi ha garantito la sicurezza, alla Regione Siciliana, all’amministrazione comunale, al comitato dei ‘Nanni’, alle forze dell’ordine e a chi ha lavorato dietro le quinte. Un grazie a tutti gli appassionati che hanno reso memorabile la manifestazione. Organizzare un avvenimento così grande e sentito non è stato semplice, ma lo abbiamo fatto con un’idea chiara, ovvero mettere al centro il carnevale. Chiudiamo questo capitolo con il cuore pieno di emozioni e gratitudine, certi che il carnevale continuerà a brillare grazie a chi lo vive e lo ama”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.