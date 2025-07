Cresce l’attesa per la 99esima edizione del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, in programma sabato 26 luglio 2025, nella splendida cornice medievale del borgo madonita. Un evento che da oltre un secolo (prima edizione nel 1912) trasforma il centro storico in un palcoscenico unico per l’atletica su strada, tra storia, tradizione e passione popolare.

Dopo l’annuncio della presenza del fuoriclasse azzurro Yeman Crippa, secondo a Castelbuono nel 2016 e ritirato nel 2017, ecco svelati gli altri protagonisti della sfida élite che animerà la gara clou del tardo pomeriggio. Regno Unito, Olanda, Spagna, Svizzera, Norvegia, Australia le bandiere, oltre a quella dell’Italia, che sventoleranno a Castelbuono il 26 luglio. Una pattuglia di atleti dall’alto profilo, pronti a darsi battaglia sulle strade di Castelbuono, tra curve, sanpietrini e l’incitamento travolgente del pubblico.





Gli avversari di Crippa: mezzofondo d’Europa in vetrina





Emile Cairess (Gran Bretagna)

Classe 1997, Cairess è uno degli atleti più costanti e sicuramente tra quelli maggiormente in crescita del panorama internazionale. Quest’anno secondo alla 10 km en Ruta Villa de Laredo con il tempo di 27’49 a 5 centesimi dal suo miglior tempo. Vanta un personale di 2h’06”46 in maratona (secondo miglior tempo per un britannico, solo dietro a Mo Farah) e di 60 minuti e un secondo nella mezza. Lo scorso anno il britannico è giunto terzo alla TCS London Marathon e quarto alla maratona dei Giochi olimpici di Parigi. Solido, regolare, competitivo, ha già corso a Castelbuono nel 2023, conquistando un ottimo terzo posto. Cairess ritornerà a correre proprio a Castelbuono, dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare quest’anno la London Marathon.





Julien Wanders (Svizzera)

Ventinove anni compiuti a marzo quest’anno ha corso la mezza maratona in 1h03’07 alla Napoli City Half Marathon. È stato il primo europeo a rompere il muro dei 60 minuti nella mezza, correndo in 59’13” nel 2019 a Ras Al Khaimah. 27’13 il suo PB nei 10 km su strada. Wanders, che si allena spesso in Kenya, Nel 2019 ha ottenuto i record europei di 5 km su strada (poi perso nel 2020 ad opera del francese Grassier) e mezza maratona, oltre al record nazionale svizzero nei 10000 metri. Se le gambe lo assistono, a Castelbuono sarà tra i protagonisti.





Sondre Nordstad Moen (Norvegia)

Nome storico del mezzofondo nordico, Moen è ex detentore del primato di maratona europeo, ottenuto grazie ad uno strepitoso 2h05’48 firmato a Fukuoka nel 2017 e soffiatogli da Mo Farah a Chicago l’anno successivo per soli 37 secondi. Specialista del fondo, solido anche nei 10.000 metri, è un atleta di grande esperienza internazionale, capace di adattarsi alle gare tattiche e dure come quella castelbuonese, dove nel 2019 ha sfiorato la vittoria giungendo secondo con lo stesso crono del vincitore l’etiope Worku Tadesse. Quest’anno ha preso parte alla London Marathon chiudendo con il crono di 2h09’57.





Carlos Mayo (Spagna)

Medaglia d’oro nei 10000 metri e bronzo nei 5 000 metri agli europei under 23 di Bydgoszcz 2017, bronzo nei 5 000 metri agli europei under 23 di Tallinn 2015, Mayo ha un personale nei 10000 da 27’25 in pista ed è stato finalista europeo sia nei 5000 che nei 10.000. Più volte campione di Spagna, quest’anno è stato ottavo nella mezza maratona, agli europei di corsa su strada con il tempo di 1h02’30. Suo il record nazionale spagnolo sempre nella mezza con 59’39. Dotato di grande progressione finale, potrebbe essere l’uomo da tenere d’occhio se la gara si risolverà negli ultimissimi giri. Anche lui conosce bene Castelbuono dove ha gareggiato nel 2017, giungendo quarto e primo degli europei.





Jack Rayner (Australia)

Nato a Melbourne, è il Re indiscusso del mezzofondo australiano. Nel 2022 al suo debutto nei 5000 metri su pista, è stato ottavo ai giochi del Commonwealth. I suoi personal best parlano da soli. Nei 10.000 metri (PB 27’09”57 nel 2024), ha nel cambio di ritmo, una delle sue armi migliori. Quest’anno ha corso i 5000 metri su pista con il tempo di 12’59”43 primo australiano di sempre a scendere sotto i 13 minuti. Curiosità, Rayner è stato uno dei 41 pacer, che hanno supportato il keniano Eliud Kipchoge a diventare il primo uomo a correre una maratona in meno di due ore. L’appuntamento di Castelbuono lo stimolerà sicuramente a dare il meglio.





Björn Koreman (Paesi Bassi)

Il 2025 dell’olandese trentaquattrenne lo ha finora visto gareggiare nella sua Olanda. Tra i migliori crono l’1h04’19 nella mezza maratona. Lo scorso 28 giugno ha corso i 5 chilometri su strada facendo segnare il tempo di 14’10. Ha un personale di 2h10’32 in maratona. Koreman ha una grande capacità di resistenza e ama le gare con percorso variegato. Castelbuono (che conosce per avervi corso nel 2023) con i suoi cambi di pendenza e ritmo, potrebbe esaltarlo.

________________________________________

Verso il centenario

Nato nel 1912, il “Giro” non è solo una corsa: è una leggenda. A certificarlo non è solo il calore della gente o l’entusiasmo degli atleti, o il palmarès internazionale, ma anche la prestigiosa Heritage Plaque assegnata nel 2021 dalla World Athletics, che lo riconosce come patrimonio storico e culturale mondiale dell’atletica.

La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Atletica Castelbuonese del presidente Antonio Castiglia. L’appuntamento è dunque per il 26 luglio, per un pomeriggio dove storia, sport e passione si fondono in un’unica, straordinaria emozione.





Il percorso (La maratonina dei 10 giri): Piazza Margherita (partenza) – via Roma – via Mario Levante – piazza S. Francesco – via Cavour – via Vittorio Emanuele – piazza Matteotti – via Umberto I – piazza Margherita (arrivo). Dieci giri nel catino di Castelbuono, con lo spettacolare passaggio dalla fontana e la terribile salita di “Mario Levante”, per un totale di 11 km e 340 metri. Alle ore 19.00 il via al 99° Giro podistico internazionale di Castelbuono.





Albo d’Oro: nel 1989 l’ultima vittoria italiana, dal 2008 solo Africa

La prima edizione è datata 1912 e a vincere fu il mezzofondista italiano Giovanni Blanchet, tesserato per l’Ercole Palermo. Tre gli stop più importanti, due legati ai conflitti mondiali, il terzo, il più recente, legato alla pandemia (2020). L’ultima vittoria di un atleta europeo è quella dello scorso anno, con il trionfo dello spagnolo Ilias Fifa. Successo continentale che ha spezzato il dominio africano con sette vittorie keniane, quattro successi etiopi, due eritree, una ruandese ed una del Burundi. E poi c’è l’Italia, ma per trovare una vittoria, bisogna tornare indietro al 1989 quando a trionfare fu Salvatore Bettiol, ultima firma fino ad oggi di un italiano al “Giro”. Infine, l’ultimo atleta siciliano vincente a Castelbuono è l’etneo Salvatore Nicosia, sua la doppietta 1985 e 1986.





IL 99esimo giro podistico internazionale di Castelbuono in pillole

Sabato 26 luglio 2025:

Ore 11.30 il via alla Baby Run, protagonisti giovanissimi da zero a dieci anni, impegnati in pochi metri di un percorso realizzato nei pressi di piazza Margherita.

Ore 16.30 il via alla gara delle categorie giovanili, con Ragazzi e Cadetti, maschili e femminili; per loro un giro dello storico percorso. Anche quest’anno, non mancheranno gli atleti della Fisdir, la federazione italiana degli sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Anche per loro un giro del percorso.

A seguire la gara Vintage riservata ai master che si sfideranno sulla distanza dei cinque giri. Atleti e atlete over 35 (correranno anche alcuni giovanissimi della categoria Allievi) alcuni dei quali avranno indosso le canotte d’epoca, pronti a fare rivivere il sapore antico di “A Cursa”.

