Hanno preso il via i lavori riguardanti le opere idrauliche che dovranno essere effettuate presso il fiume Delia nel territorio di Castelvetrano, nel Trapanese, finalizzate alla messa in sicurezza del corso d’acqua. L’impresa esecutrice è la “Impresam” di Favara, che agisce per conto del “Consorzio Contrat” di Napoli che si è aggiudicato i lavori. L’importo netto ammonta a 729.192 euro, oltre a 234.583 come somme a disposizione, per un totale complessivo di 963.776 euro.

«L’impegno del governo regionale prosegue a ritmo serrato attraverso l’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana, che mette a disposizione i fondi necessari per incrementare i livelli di sicurezza dei corsi d’acqua dell’Isola e al tempo stesso disporre di maggiori quantitativi idrici a beneficio della popolazione e dell’agricoltura», dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

I lavori, che da contratto avranno la durata di un anno, daranno un notevole impulso all’innalzamento della capacità d’invaso della diga Trinità, che sbarra il fiume Delia, consentendo, pertanto, di accumulare una maggiore quantità d’acqua che andrà a beneficio degli agricoltori dei vigneti castelvetranesi. Le opere, una volta realizzate, aumentando la capacità di deflusso, svolgeranno, da una parte, una forte azione di mitigazione del rischio nel caso di laminazione delle acque dell’invaso, garantendo, dall’altra, maggiore sicurezza dei territori a valle fino alla foce del fiume Delia, posta alle porte di Mazara del Vallo.

Gli interventi riguarderanno essenzialmente la risagomatura degli argini del fiume, la realizzazione di una efficace azione di scerbatura della vegetazione invasiva presente lungo il corso d’acqua e la realizzazione di muri di sponda.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.