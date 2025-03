A Mirabella Imbaccari, l’Assegno di Inclusione diventa un’opportunità concreta per sostenere le fasce più deboli. Il Comune ha attivato percorsi mirati per favorire l’inserimento sociale e lavorativo, garantendo un aiuto immediato a chi ne ha più bisogno.

Mirabella Imbaccari e l’Assegno di Inclusione: Un Aiuto Concreto per le Fasce deboli

L’Assegno di Inclusione (ADI) rappresenta una misura nazionale volta a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, favorendo percorsi di inserimento sociale, formazione e lavoro. A Mirabella Imbaccari, l’ufficio comunale ha evidenziato le sfide e le opportunità legate a questa iniziativa, sottolineando l’importanza di garantire un sostegno efficace alle persone in condizioni di fragilità.



Un sostegno per le fasce più deboli

L’ADI è destinato principalmente a famiglie con minori e a persone con più di sessant’anni, lasciando scoperta una fascia intermedia di individui con difficoltà di inserimento lavorativo. Per questi soggetti, che spesso si trovano senza reddito e fuori dall’età lavorativa standard, è prevista l’opportunità di accedere a corsi di formazione dopo aver sottoscritto un patto di lavoro con l’ufficio di collocamento. Particolare attenzione viene dedicata dall’ufficio Servizi sociali del Comune di Mirabella Imbaccari ai cittadini con fragilità personale che si riverbera anche nell’inserimento lavorativo, per cui sono stati avviati dei percorsi di sostegno socio lavorativo che permettono l’accesso di detti soggetti alla misura di sostegno economico di Stato.

L’intervento del Servizio Sociale di Mirabella Imbaccari

Consapevole di queste difficoltà, il servizio sociale del Comune ha preso l’iniziativa di accelerare i tempi, individuando soluzioni alternative per supportare le persone in attesa della formazione. Grazie alla conoscenza diretta dei casi più urgenti, è stato avviato un progetto di lavoro che ha permesso a diverse persone di iniziare percorsi di inserimento prima dell’attivazione ufficiale della formazione.



L’amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari ha espresso gratitudine agli uffici preposti e all’assessorato per l’impegno profuso nel garantire il benessere della comunità. L’ADI si conferma così non solo un sostegno economico, ma anche un fondamentale strumento di inclusione sociale e lavorativa, contribuendo alla costruzione di una società più equa e solidale.

Luogo: MIRABELLA IMBACCARI, CATANIA, SICILIA

