Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, un’occasione globale indetta dall’ONU per riflettere sull’importanza del nostro pianeta e sull’urgenza di adottare comportamenti responsabili verso l’ambiente. Nuova Acropoli celebra quest’anno la quarta edizione di questa giornata speciale con due eventi significativi, pensati per coinvolgere e sensibilizzare la comunità sulla tutela della Terra, ma anche sulla connessione profonda che ci lega ad essa.

Venerdì 19 aprile – Ecologia e cittadinanza partecipata

Alle 9:00, presso l’area verde di fronte a via Fimia 34, vi invitiamo a partecipare a una giornata di ecologia e cittadinanza attiva, un momento di festa e riflessione per ricordare e celebrare l’importanza di prenderci cura del nostro pianeta. Dalla memoria alla gratitudine, il nostro obiettivo è costruire un presente migliore, unendo forze e risorse per agire concretamente in favore dell’ambiente. Sarà una giornata di impegno, ma anche di gioia, perché ogni piccolo gesto contribuisce alla protezione del nostro mondo.

Lunedì 22 aprile – Incontro culturale: “Le sette leggi della natura”

Alle 19:00, un incontro culturale dal titolo “Le sette leggi della natura”, un’occasione per approfondire il legame profondo che ci unisce alla Terra. Il cuore della Giornata Mondiale della Terra è l’azione, ma anche la riflessione filosofica. Vogliamo riscoprire i fondamenti più profondi per cui la nostra Terra va tutelata, andando oltre gli aspetti utilitaristici e materialistici. La filosofia ci aiuta a comprendere la sacralità del nostro pianeta e il nostro ruolo in esso. L’incontro sarà tenuto da due relatori di eccezione: Vincenzo Messina, presidente di Nuova Acropoli Catania, e Antonella Russo, professoressa di biologia. Le loro parole e i contributi artistici a conclusione dell’evento, ci inviteranno a riflettere sulla necessità di rinnovare il nostro legame profondo con la natura.

Unisciti a noi! Ti invitiamo a fare parte di questa grande occasione di consapevolezza e azione. Insieme possiamo fare la differenza, costruendo un futuro più verde e sostenibile per tutti.

Per maggiori informazioni contattaci al numero di cellulare 380 3305167 o alla mail catania@nuovaacropoli.it.





Luogo: Nuova Acropoli, via fimia, 34

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.