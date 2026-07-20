Sono partiti gli interventi di riqualificazione dell’area di viale Benedetto Croce, finanziati con un contributo regionale di 150 mila euro destinato alla città di Catania. Un’opera attesa che consentirà di migliorare il decoro urbano e la fruibilità di una zona particolarmente frequentata dai cittadini, attraverso interventi mirati e compatibili con i vincoli urbanistici esistenti.

“Desidero esprimere il mio ringraziamento all’onorevole Giuseppe Lombardo, promotore dell’emendamento che ha reso possibile questo finanziamento, e a tutta la deputazione regionale del Mpa-Grande Sicilia che ha sostenuto questo intervento”, dichiara il presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi.





“L’avvio dei lavori rappresenta il risultato concreto di un percorso avviato nei mesi scorsi e dimostra come, anche con risorse contenute, sia possibile dare risposte efficaci ai cittadini quando le istituzioni collaborano con serietà e visione”.

L’intervento interesserà una porzione di territorio strategica per la viabilità cittadina, adiacente a una scuola primaria e quotidianamente attraversata da numerosi automobilisti. Le opere previste consentiranno di riqualificare le aree oggi in stato di abbandono, migliorandone il decoro attraverso la sistemazione degli spazi, la realizzazione di aree verdi, l’installazione di panchine, la valorizzazione dell’area destinata allo sgambamento dei cani e la sistemazione degli spazi utilizzati per la sosta delle auto in prossimità dell’istituto scolastico. Si tratta degli stessi interventi già individuati al momento dello stanziamento delle risorse regionali.





“È importante ricordare”, prosegue Anastasi, “che non si è scelto di realizzare opere di maggiore impatto perché l’area è soggetta a specifici vincoli urbanistici legati al piano regolatore. Proprio per questo motivo si è optato per una serie di interventi puntuali, pienamente compatibili con la normativa vigente, capaci comunque di migliorare sensibilmente la qualità degli spazi pubblici e dei servizi offerti ai residenti.”

“Quello di viale Benedetto Croce è un esempio concreto di buona amministrazione. Quando le risorse vengono indirizzate verso esigenze reali del territorio e i diversi livelli istituzionali lavorano nella stessa direzione, anche un finanziamento di 150 mila euro può trasformarsi in un’opera utile, attesa e apprezzata dalla comunità. Oggi manteniamo un impegno assunto con i cittadini e continuiamo a lavorare affinché altri interventi possano seguire lo stesso percorso”, conclude il presidente del Consiglio comunale di Catania.

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