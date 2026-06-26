Sidra S.p.A. intensifica le verifiche sul territorio. Individuati allacci abusivi e contatori sospetti

Recuperati oltre 16.500 euro e avviate le procedure per i deferimenti all’Autorità Giudiziaria.

Oltre 16.500 euro già recuperati, un allaccio abusivo individuato e immediatamente rimosso, 26 contatori sottoposti a verifica e numerose anomalie accertate. È questo il bilancio della vasta operazione straordinaria di controllo condotta da Sidra S.p.A. nelle aree di Viale Kennedy e Piazza Europa, nell’ambito del piano aziendale di contrasto alle frodi idriche e alla morosità.

L’intervento, realizzato dalle squadre specializzate del Settore Legale e Morosità con il supporto dei tecnici aziendali, in sintonia alle direttive dell’amministrazione comunale, conferma la linea di assoluta fermezza adottata dall’azienda nei confronti di ogni forma di utilizzo illecito della risorsa idrica e di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L’obiettivo è tutelare il patrimonio pubblico, garantire l’equità del servizio e contrastare quei comportamenti che arrecano danno alla collettività e agli utenti che rispettano le regole.





Per Sidra S.p.A. il rispetto della legalità rappresenta un principio imprescindibile. Non saranno tollerate irregolarità di alcun tipo e, nei casi più gravi, saranno attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente, comprese le segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie.

Nel corso degli interventi, i tecnici aziendali hanno proceduto alla sostituzione e alla messa in sicurezza di 26 contatori, tutti successivamente sigillati con appositi sigilli numerati antifrode di colore rosso, in dotazione esclusiva agli uffici competenti. Nel dettaglio,13 contatori, a seguito di prove idrauliche, non registravano il passaggio dell’acqua pur consentendone il regolare flusso; 9 contatori sono stati sostituiti d’ufficio in quanto illeggibili a causa dell’opacizzazione del quadrante; 3 contatori sono stati rimossi, posti sotto sequestro cautelativo e custoditi in appositi sacchi sigillati per ulteriori verifiche tecniche in contraddittorio, a fronte di evidenti sospetti di manomissione; un contatore è risultato fermo a zero e sostituito per sospetto malfunzionamento.





Nel corso delle ispezioni è stato inoltre individuato e immediatamente rimosso un allaccio abusivo, realizzato mediante bypass con tubo flessibile e prelievo idrico non autorizzato. L’impianto è stato prontamente disattivato e sigillato con specifici dispositivi di sicurezza.

Parallelamente all’attività tecnica, l’azione di contrasto alla morosità ha prodotto risultati concreti e immediati.

Grazie alla presenza delle squadre sul territorio, 10 utenze commerciali e civili fortemente morose, ubicate tra il lungomare di Piazza Europa e Viale Kennedy, hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria mediante bonifici bancari immediati o sottoscrizione di piani di rateizzazione formali.

L’operazione ha consentito il recupero di oltre 16.500 euro di crediti precedentemente insoluti, confermando l’efficacia delle attività di controllo e sensibilizzazione messe in campo dall’azienda.





Per rafforzare ulteriormente il sistema di controllo e contrastare in maniera sempre più efficace le frodi idriche, la direzione tecnica di Sidra S.p.A. sta valutando un piano di ammodernamento della rete di misurazione attraverso l’installazione di contatori elettronici di ultima generazione, dotati di sistemi avanzati di telecontrollo. Queste tecnologie consentiranno di segnalare in tempo reale eventuali tentativi di manomissione, smontaggio, anomalie nei consumi o utilizzi non autorizzati, garantendo interventi tempestivi e una maggiore tutela del servizio.

Tutta la documentazione acquisita durante le verifiche – compresi i verbali, i codici dei sigilli antifrode e il dettagliato materiale fotografico raccolto – è stata trasmessa agli uffici competenti per l’avvio delle conseguenti azioni amministrative, civili e penali.

Sidra S.p.A. conferma che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio servito. In alcuni casi, l’accesso agli impianti è stato ostacolato da soggetti non collaborativi; per tali situazioni l’azienda ha già richiesto il supporto delle Forze dell’Ordine al fine di garantire il completamento delle attività ispettive e il pieno rispetto della legalità.

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