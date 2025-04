Caterina Meli, consigliera comunale di Palermo, è stata eletta nel Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, grazie al sostegno e alla fiducia di numerosi sindaci e consiglieri del territorio.

La Città Metropolitana di Palermo, che comprende ben 82 comuni e rappresenta la più vasta area urbana ed extraurbana della Sicilia, è oggi uno snodo fondamentale di governo locale, raccogliendo l’eredità istituzionale dell’ex Provincia. Dopo anni in cui si era avvertita l’assenza di un organo forte di coordinamento e rappresentanza, il Consiglio Metropolitano torna a essere una presenza concreta al servizio delle comunità locali.

“È con grande emozione che condivido questo risultato – afferma Meli – un incarico che ricoprirò con spirito di servizio, con l’orgoglio e l’entusiasmo di poter lavorare ancora di più e meglio per tutte le comunità della nostra area metropolitana. Forza Italia è il primo partito, una squadra forte e unita, e sono certa che insieme riusciremo a dare voce e risposte concrete ai bisogni dei nostri territori”.

Questa elezione rappresenta per Caterina Meli un’opportunità per rafforzare il lavoro già avviato a Palermo, estendendolo ora a beneficio dell’intero territorio metropolitano, in un’ottica di crescita condivisa.

“Il mio impegno continuerà con la stessa passione di sempre – conclude – ascoltando, progettando e costruendo insieme nuove opportunità per il futuro, che avrò il piacere di condividere anche con il collega Pasquale Terrani“.

