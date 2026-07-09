Palermo 9 luglio 2026 – La Filcams Cgil Palermo rafforza il presidio di Cefalù: più servizi e più presenza sindacale nel cuore del comprensorio turistico. Nell’ambito del progetto di radicamento e consolidamento delle Camere del Lavoro zonali della provincia, la categoria potenzia lo sportello dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori del commercio, del turismo, della ristorazione, dei servizi, delle pulizie e della vigilanza presso la Camera del Lavoro di Cefalù.

Un investimento organizzativo che punta a rendere ancora più capillare la presenza della Filcams in uno dei territori a maggiore vocazione turistica della Sicilia occidentale, dove migliaia di lavoratrici e lavoratori operano in comparti caratterizzati da una forte stagionalità, da un elevato ricorso agli appalti e da forme di lavoro che, troppo spesso, denuncia il sindacato, presentano condizioni di precarietà, bassi salari, irregolarità contrattuali e difficoltà nell’accesso ai diritti.

L’attività di ricevimento sarà il lunedì dalle ore 15 alle 19 e il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle 13.00, in aggiunta a quella già previsto ogni giovedì pomeriggio e offrirà alle lavoratrici e ai lavoratori del terziario assistenza contrattuale, consulenza previdenziale, supporto nelle vertenze individuali e collettive, accesso alla rete dei servizi Cgil e un presidio permanente di legalità.

«Cefalù rappresenta uno dei territori strategici – dichiarano per la Filcams Cgil Palermo il segretario generale Giuseppe Aiello e il segretario organizzativo Manlio Mandalari – Qui il turismo costituisce una leva fondamentale dell’economia locale, ma proprio nei comparti che trainano lo sviluppo continuano a manifestarsi criticità che riguardano il rispetto dei contratti, gli orari di lavoro, la qualità dell’occupazione, la sicurezza e la legalità. Rafforzare la presenza della Filcams significa essere più vicini alle lavoratrici e ai lavoratori, offrendo tutela, assistenza e rappresentanza proprio nel momento in cui cresce la domanda di lavoro e, spesso, anche il rischio di fenomeni di sfruttamento e irregolarità. Vogliamo consolidare una presenza sindacale quotidiana, capace di ascoltare i bisogni delle persone e trasformarli in iniziativa sindacale e contrattuale».

L’ampliamento dell’attività arriva in una fase particolarmente significativa dell’anno, con l’avvio della stagione turistica, periodo nel quale aumenta sensibilmente l’occupazione nei settori dell’accoglienza, degli alberghi, della ristorazione, del commercio, dei pubblici esercizi e degli appalti collegati ai servizi turistici.





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