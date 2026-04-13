Danilo Villalta, responsabile Immunologia e Allergologia dell’ospedale di Pordenone ha parlato alla platea del convegno Palermo Chest &Allergy Forum della diagnostica molecolare con i sistemi multiplex. “Sono sistemi molto innovativi, entrati da qualche anno sul mercato – ha detto -. Sono test che ci permettono di testare in un’unica soluzione oltre 300 allergeni. Noi con questi possiamo vedere il vero profilo molecolare del singolo paziente”.





Villalta spiega quanto è importante tutto questo per le allergie respiratorie e per prescrivere la corretta immunoterapia. “Per quanto riguarda le allergie alimentari, invece, è importante capire verso che molecola dell’alimento è sensibilizzato il paziente – aggiunge Villalta -. Nell’allergia alimentare se si è sensibilizzati ad una molecola che è labile al calore o ai succhi gastrici chiaramente si potrà mangiare quell’alimento se cotto, tostato o sotto forma di succo di frutta commerciale che è pastorizzato.





Se si è invece sensibilizzati ad una molecola termo e gastro stabile non si potrà mangiarlo in nessuna forma perché potrebbe avere reazioni gravi, sistemiche come le chiamiamo noi, ovvero si può arrivare all’anafilassi e in qualche caso alla morte. La ricerca continua per conoscere ancora più molecole perché attualmente ne abbiamo a disposizione circa 300 per i test ma non bastano. Per esempio per quanto riguarda l’allergia ai crostacei o al pesce non abbiamo ancora tutte le molecole a disposizione”.





Giovanna Piazzetta, otorinolaringoiatria al Policlinico di Catanzaro, si occupa di poliposi nasale e terapia biologica. “Convegni come questo – afferma Piazzetta – sono opportunità importanti per interagire con altre figure che si occupano di immunologia e immunoterapia sull’infiammazione di tipo 2 con maggiore esperienza e un background molto più ampio.





Sono dei momenti di arricchimento e di confronto che permettono una migliore conoscenza dell’argomento da riflettere poi in una migliore gestione del paziente. Per noi la terapia biologia è stata una grande evoluzione perché siamo passati da avere soltanto il cortisonico spray o sistemico e la terapia chirurgica a delle armi molto più mirate che ci permettono di fare una terapia su misura per il paziente. Permettono al paziente una migliore qualità della vita e a noi una migliore gestione della patologia”.

Intervista video ai medici Danilo Villalta e Giovanna Piazzetta





Luogo: Hotel La Torre, via Piano di Gallo, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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