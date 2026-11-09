Palermo 9 novembre 2026 – “In questa città, per usare le parole di Giovanni Falcone, esiste la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale, e questo è il cosiddetto ‘popolo mafioso’ (come l’ha definito un ex magistrato del pool antimafia di Palermo), prepotente e arrogante, che avanza quando lo Stato, ovvero il governo, decide di non esserci.

Ed è lo stesso Stato, cioè lo stesso governo, con gli stessi poteri con cui limita le libertà individuali e collettive dei lavoratori e degli studenti, coi decreti sicurezza, a permettere a mafiosi e neo fascisti, condannati dai tribunali, di occupare la vita delle persone, gli spazi, le strade e le piazze di Palermo. Di chi sono le responsabilità di questo fallimento?”.

Esprime così la sua indignazione il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo a proposito di quanto è avvenuto oggi a Ballarò: il mercato storico non ha aperto i battenti in occasione dei funerali di Emanuele Rubino, 33 anni, condannato in via definitiva a 12 anni nel 2016 per il tentato omicidio di un cittadino gambiano, Yussupa Sasso, e condannato ad altri 13 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso, nei confronti di commercianti stranieri tra via Maqueda e Ballarò. Il corteo funebre ha attraversato la via Maqueda accompagnato da motorini fuochi d’artificio e mortaretti.

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