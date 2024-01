La liricità della scrittura di Federico Garcia Lorca nel raccontare la disperazione del dramma di “Yerma” rivivrà venerdì 26 gennaio e sabato 27 gennaio, alle ore 21.00, sul palco di Spazio Bis per il cartellone “Classici Sguardi”, dedicato ai grandi autori del Teatro, per la Compagnia Buio in Sala fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto.

Nel ruolo della protagonista l’attrice Chiara Tron, tra i volti della serie tv “Viola come il mare” giunta alla seconda stagione prossimamente in onda su canale 5, che darà vita ad un turbinio di emozioni e sentimenti contrastanti che ruotano attorno alla frustrazione di una donna umiliata e vessata dall’ottusa mentalità della società andalusa del tempo, per quella maternità tanto desiderata fino a diventare una vera e propria ossessione.

L’adattamento teatrale e la regia sono firmati da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia che puntano ad emozionare e far riflettere il pubblico su un argomento importante e delicato come l’incomunicabilità all’interno della coppia e l’esasperazione del concetto di maternità.

“Yerma, che in spagnolo significa sterile,

