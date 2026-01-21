Dopo 3 giorni di fortissimo maltempo sulla Sicilia e nella zona jonica in particolare, il ciclone Harry sta lentamente esaurendo la sua forza permettendo un graduale ritorno alla normalità e una completa conta dei danni provocati, sia infrastrutturali che economici.

Sono stati giorni con fenomeni straordinari, forse mai accaduti, che hanno messo ha dura prova un territorio già sofferente sotto il profilo idrogeologico e tutta la macchina organizzativa predisposta per affrontare l’emergenza.





Come forza politica responsabile desideriamo ringraziare tutte le istituzioni e le persone che si sono impegnate per gestire l’emergenza ed evitare conseguenze gravissime, dalla protezione civile, il prefetto, il questore, l’amministrazione comunale di Catania, i sindaci e gli uffici tecnici della provincia, le forze dell’ordine, gli addetti di polizia locale e tutti i volontari. Una gestione che con ordine, professionalità ed efficienza ha fronteggiato questi giorni difficili tutelando la popolazione, mantenendo attivi i servizi essenziali e riducendo al minimo possibile data, la portata del fenomeno, danni alle Infrastrutture sensibili e alle varie attività economiche presenti nel territorio.

Tutto questo, unito alla collaborazione dei cittadini che hanno seguito e rispettato con ordine e diligenza le varie disposizioni e ordinanze emanate dagli organi competenti, ha permesso di fronteggiare una fase estrema, ribaltando quel paradigma che spesso fa salire al clamore della cronaca la Sicilia per inefficenze e scandali.





Da domani si farà la conta dei danni e con ancora più attenzione ed efficienza sarà necessario stare accanto a chi ha subito danni alle proprie proprietà e attività, sostenendo concretamente la ricostruzione e il ristoro in tempi strettissimi. Noi Moderati in tutte le sedi regionali e in parlamento si adopererà per far riconoscere lo stato di calamità per attivare a breve assistenza e stanziare fondi per la ricostruzione e ristori alle aziende.

Coordinamento provinciale Noi Moderati CT

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.