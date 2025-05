Simona Molinari, Sade Mangiaracina, Giuseppe Sinacori e Alberto Anguzza, Giulia Mei, Pupi di Surfaro e il Collettivo Musicale Peppino Impastato: saranno loro i protagonisti del Concerto per Peppino 2025, in programma venerdì 9 maggio alle ore 19 a Cinisi.

Come da tradizione, l’evento musicale seguirà lo storico corteo, che partirà dalla sede di Radio Aut a Terrasini, nel giorno in cui si commemorano i 47 anni dall’uccisione mafiosa di Peppino Impastato.

Organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero, in collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e l’associazione Musica e Cultura, il concerto rappresenta un momento di forte valore civile e culturale.

Il Concerto per Peppino si svolgerà simbolicamente accanto all’ex casa del boss Gaetano Badalamenti (Corso Umberto I), a completare il percorso dei “cento passi” che separano i luoghi della mafia da quelli della memoria. Una scelta simbolica, per ribadire con forza che oggi Cinisi è il paese di Peppino Impastato. A presentare la serata sarà Martina Martorano, conduttrice radiofonica e televisiva.

L’edizione 2025 sarà dedicata anche a Piero Impastato, cugino, amico e compagno di lotta di Peppino, scomparso lo scorso gennaio. Un momento speciale per omaggiarlo attraverso la musica che ha accompagnato tutta la sua vita.

A ricordare Piero Impastato, e a eseguire brani a lui cari in un particolare percorso che unisce musica e memoria, sarà proprio il Collettivo Musicale Peppino Impastato, composto da Carlo Bommarito, Claudio Di Mercurio, Giovanni Riccobono per l’occasione con Nino Agrusa, Mimmo La Mantia, Enzo Rao e Dario Sulis.

“La musica è sempre stata uno dei linguaggi scelti da Peppino per trasmettere messaggi forti e liberi – dichiara Francesca Impastato, presidente della Pro Loco Cinisi 2.Zero. – Quest’anno ricorderemo anche Piero, che ha mantenuto viva, con affetto, la memoria del cugino per tutta la vita, con la sua chitarra, il suo impegno e la sua coerenza morale”.

Il concerto, a ingresso libero, vuole essere un momento collettivo di riflessione, cultura e partecipazione, che unisce memoria e attualità, arte e impegno civile.

“Un ringraziamento speciale – aggiunge Francesca Impastato – va a tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa: gli artisti, i tecnici, le istituzioni e i partner che ci sostengono anche economicamente per coprire i costi vivi dell’organizzazione. Un grazie particolare va a “Search On” e “We Make Future“, che ha scelto di essere al nostro fianco e all’artista molisana Marzia Lamelza, che ha realizzato la locandina del concerto”.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Comune di Cinisi.

