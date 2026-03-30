È stato ufficialmente costituito il Coordinamento Pensionati che fa capo alla FIP CISAL Catania, un organismo pensato per rafforzare la rappresentanza e la tutela dei cittadini in quiescenza sul territorio provinciale.

A darne notizia è Giovanni Lo Schiavo, Responsabile Provinciale della FIP CISAL Catania, che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: “La pensione segna un grande cambiamento nella vita di ognuno. Mantenere la curiosità, la voglia di apprendere e la gioia di vivere ogni giorno con entusiasmo contribuisce a favorire l’invecchiamento attivo e la partecipazione sociale”.





Il Coordinamento avrà un ruolo centrale nella tutela dei diritti previdenziali, sanitari e sociali dei pensionati, operando attraverso la rete e i servizi messi a disposizione da CISAL Catania.

Accanto all’attività di assistenza e rappresentanza, particolare attenzione sarà rivolta anche alla promozione di iniziative culturali e ricreative, con l’obiettivo di valorizzare il contributo e il ruolo attivo degli uomini e delle donne in quiescenza nella società.

Fanno parte del Coordinamento: Sarita Giuffrè, Mariella Alì, Andrea D’Antoni, Luigi Alì, Carmelo Viaggio e Alfio Papa, figure da tempo impegnate nel sociale.

In sinergia con CISAL Catania, il gruppo accompagnerà la Federazione verso il Congresso Straordinario, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza e l’azione sul territorio.

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