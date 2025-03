. Serve un vero cambio di passo perché non è ammissibile che queste attività non siano adeguatamente retribuite e che chi esca da casa per andare a lavorare non vi faccia più ritorno”

Il segretario generale della Cisl Sicilia Leonardo La Piana e il segretario generale della Fai Cisl Sicilia Adolfo Scotti esprimono cordoglio e vicinanza sincera alle famiglie delle vittime dell’incidente avvenuto ieri nel siracusano.

“Siamo sgomenti rispetto a una tragedia di queste dimensioni – aggiungono La Piana e Scotti – che accende ancora una volta i riflettori su due aspetti. Il primo riguarda la retribuzione per queste attività che continua a essere sottodimensionata, il secondo rispetto al fatto che si continui a uscire di casa per andare a lavorare ma che non vi si faccia più ritorno. Tutto questo è inaccettabile, vanno affrontati in modo definitivo e risolutivo il tema del lavoro agricolo di qualità e della sicurezza sul lavoro. Imprese, sindacati e istituzioni operino in sinergia per un vero cambio di passo”.

