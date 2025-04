“La Cisl FP Messina ha seguito l’evolversi della grave crisi che, da molto tempo, investe l’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Abbiamo seguito, con estrema attenzione, anche le numerose polemiche riguardanti la possibile esternalizzazione di alcuni servizi e, nello specifico, il servizio di pronto soccorso.

Il nostro sindacato lavora nel solo esclusivo interesse dei lavoratori e del cittadino utente.

Abbiamo apprezzato i numerosi tentativi attraverso bandi e mobilità, messi in essere dall’Asp da qualche anno sino ad oggi, finalizzati al reclutamento di medici per la riapertura di servizi essenziali.





Posto che la Cisl persegue e perseguirà sempre l’interesse pubblico considerando le assunzioni pubbliche come prioritarie, ma prendendo atto dell’impossibilità di reperire, con tale metodologia, personale medico in un presidio ospedaliero difficile come quello di Barcellona Pozzo di Gotto, guardiamo con grande attenzione alla possibilità di un bando di esternalizzazione, premettendo già da adesso che tale estrema e temporanea soluzione, temporanea nelle more che vengano reclutati medici per garantire il SSN, debba garantire i lavoratori, la gratuità e i livelli di qualità dei servizi erogati.

Se consideriamo, inoltre, che già un processo di esternalizzazione è stato compiuto per l’urologia di Mistretta e l’ortopedia di Sant’Agata di Militello, servizi oggi pienamente operativi, non vediamo ragioni per cui dovremmo scandalizzarci per la possibilità di riaprire il pronto soccorso della seconda Città più grande della Provincia di Messina che seriamente necessita tale riapertura.





Alla luce di quanto espresso ci sottraiamo da qualunque sterile polemica e da tifoserie politiche, svolgendo il ruolo proprio di un sindacato che è quello di partecipare attivamente – nel solo esclusivo interesse pubblico – ai processi di governance della pubblica amministrazione.” Lo dichiara il segretario generale della CISL FP Messina Giovanna Bicchieri.

