Il City Sports ha celebrato la Santa Patrona con il Trofeo Sant’Agata di Padel, due giornate intense che hanno visto in campo oltre 20 coppie tra competizione, divertimento e spirito di condivisione. Inserito nella Coppa Sant’Agata, organizzata da Coni Sicilia, insieme con Comitato della Festa Sant’Agata, Sport e Salute e Comune di Catania, l’evento sportivo ha confermato la vocazione del centro di via Santa Sofia a Catania come luogo di sport e aggregazione, arricchito sabato mattina dall’attività divulgativa Special Olympics con lezioni dedicate ad atleti diversabili.





Sul campo, il torneo TPRA FITP – Coppa Sant’Agata ha regalato sfide combattute. Nel maschile vittoria per Gian Luigi Lopez e Salvatore Avola (6/4 0/6 10/6) su Alessandro Perrotta e Dario Romano. Nel femminile successo per le giocatrici del City Silvia Paternò Castello e Grazia Cipriani (6/2 6/3), che hanno superato Giorgia Circonciso ed Eleonora Giuffrida. Nel misto si sono imposti Silvia Paternò Castello e Alessandro Perrotta (6/3 6/3), mentre nell’amatoriale hanno trionfato Simone Portale e Javier Naves.





“Siamo estremamente soddisfatti — commenta il direttore sportivo Sergio Tarquinio — perché il Trofeo Sant’Agata è diventato un appuntamento che unisce qualità sportiva e partecipazione. Vedere tante coppie in campo e, soprattutto, l’entusiasmo dei ragazzi coinvolti nelle attività Special Olympics ci conferma che il padel può essere uno strumento di inclusione e condivisione. Questo è il risultato più importante.”

