Tra cavalli, pony e giro sul calesse è terminato il Campus estivo Spazio Festa Caramella di Comiso. Il Ranch di Luciano Burderi, di Comiso, ha accolto con il suo staff i piccoli del Campus per una mattinata all’insegna della socializzazione, della gioia, di momenti di condivisione. Una bellissima mattinata immersi nella natura, a giocare e saltare sui covoni di fieno, a farsi i gavettoni, tra una passeggiata sul calesse con Lucky, un dolcissimo pony nero, e i cavalli del Ranch. Momenti davvero emozionanti con i piccoli che, lontani dalla tecnologia, hanno espresso tutta la loro creatività, la loro gioia. Attimi di assoluto relax in compagnia dei compagnetti, dei ragazzi e delle ragazze del Ranch che facevano loro da guide collaborando con lo staff di Mariella Oliva. Mariella, sempre professionale e coinvolgente, ha assicurato ai bambini e alle bambine carica di energia e sprint. Sorrisi e abbracci tra i bimbi e, poi, dondola e scivolo, e, soprattutto, animali. Nel Ranch, infatti, oltre ai cavalli e ai pony, i bimbi hanno potuto vedere le oche e le galline, giocare con il cane del Ranch e correre dietro ai gattini. I piccoli del Campus sono stati a dir poco favolosi e con i più grandi del Ranch hanno coinvolto gli adulti, una sorta di flipped classroom en plein air, con tanto di cooperative learning e compiti di realtà. Perché d’estate si può continuare ad imparare divertendosi, scoprendo posti nuovi e confrontandosi con la bellezza che il territorio ibleo offre.

“Il Campus estivo Spazio Festa Caramella -spiega Mariella Oliva- è una Aps. A conclusione del progetto estivo che ha portato i bambini a visitare e scoprire tanti posti immersi nella natura e non, dalla forestale di Randello, alla visita del nostro centro storico con l’incontro con il sindaco, al museo di storia naturale, allo zoo di Santa Croce Camerina, non potevamo scegliere posto migliore per concludere le uscite insieme, ovvero il Ranch di Luciano Burderi, l’amico speciale dei cavalli come lo chiamo io. I bambini, super entusiasti, hanno avuto modo di avvicinarsi con gioia, curiosità e fiducia al mondo dei cavalli anche quelli che avevano un po’ paura. Un incontro speciale, abbiamo corso e saltellato sulle balle di fieno sentendoci completamente liberi, ‘sporchi’ e felici”. “Sono questi i momenti -evidenzia Luciano Burderi- che rendono tutto quello che nel Seaj Ranch facciamo quotidianamente speciale. Avere i piccoli di Mariella e del suo staff ci ha dato una immensa gioia, ci siamo divertiti tutti, grandi e piccoli. Noi grandi abbiamo fatto un viaggio nella nostra infanzia lasciandoci colpire con le pistole ad acqua dai bimbi e dalle bimbe e facendoci i gavettoni a vicenda. Dopo il Covid, vedere questi piccoli avvicinarsi ai cavalli, alla natura, ammirarli mentre felici saltano insieme sui covoni, ci ha riempito il cuore. Ringrazio Mariella per aver scelto di trascorrere questa mattinata con noi, tutti i bambini e le bambine e le loro famiglie, e ringrazio i ragazzi, le ragazze e le famiglie del mio Ranch per esserci sempre.”

Valentina M. Maci Odg 153453