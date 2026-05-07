Palermo 7 maggio 2026 – Sottoscritto l’accordo territoriale per i canoni di locazione nel comune di Altofonte. L’intesa è stata raggiunta fra i rappresentanti di categoria dei proprietari e degli inquilini, in totale 12 sigle tra cui Sunia, Sicet e Uniat per gli inquilini e Ape Confedilizia tra i sindacati della proprietà. A depositare l’accordo territoriale al Comune di Altofonte, alla presenza della commissaria straordinaria Maria Letizia Careri, è stato Zaher Darwish, segretario del Sunia Palermo, su delega di tutte le sigle. “I rappresentanti delle associazioni – spiega Zaher Darwish si sono posti l’obiettivo di contenere l’aumento dei costi delle locazioni, per venire incontro alle esigenze delle famiglia in difficoltà economiche e per evitare gli affitti in nero nel comune”.





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