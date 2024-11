Melilli si prepara a celebrare il Natale con la 35ª edizione del Presepe Vivente

Melilli, 19/11/2024 – Anche quest’anno Melilli si trasforma in un luogo magico dove tradizione e spiritualità si fondono per regalare un’esperienza unica ai visitatori. Nel suggestivo chiostro del Convento dei Frati Cappuccini, all’interno dell’area dell’orto, si terrà la 35ª edizione del celebre Presepe Vivente di Melilli, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, che quest’anno presenterà due grandi novità: per la prima volta, il coordinamento dell’evento sarà a cura della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, e presenterà un nuovo logo, che rappresenta il desiderio di innovare senza tradire i valori di autenticità, spiritualità e comunità di questa tradizione.

Date e orari

Il presepe vivente sarà visitabile nelle seguenti date:

∙ 26 e 28 dicembre 2024

∙ 1 e 6 gennaio 2025

L’ingresso standard sarà gratuito e regolato secondo i seguenti orari, per garantire un’esperienza fluida e accessibile a tutti: inizio ore 18:00, ultimo accesso alle ore 21:30.

Un’esperienza indimenticabile

Il presepe vivente di Melilli offre una rappresentazione

autentica e coinvolgente della Natività, ambientata in una cornice storica che valorizza la tradizione e il territorio. L’area dell’orto del Convento dei Frati Cappuccini si trasforma in un villaggio semita della Palestina di 2000 anni fa, con scene di vita quotidiana ricreate fedelmente grazie alla partecipazione della comunità locale, che offre perfino piccole degustazioni. Ogni dettaglio, dagli abiti ai mestieri, è curato per offrire un tuffo nel passato e far rivivere la magia del Natale.

Un Natale a Melilli

Il presepe vivente è solo una delle tante attrazioni natalizie di Melilli. I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera delle feste, visitando meraviglie storico paesaggistiche come la spettacolare Pirrera Sant’ Antonio – Cava del Barocco, passeggiando tra le casette in legno del mercatino di Natale, provando l’emozione della pista di ghiaccio e ammirando i magnifici presepi monumentali ideati e realizzati da artisti locali.

Una tradizione che continua

Organizzato con passione e impegno, il presepe vivente di Melilli rappresenta un momento di unione per la comunità e un simbolo della ricca tradizione culturale siciliana. È un’occasione per riscoprire il significato autentico del Natale, in un contesto che coniuga fede, arte e tradizione.

Info e dettagli:

∙ Luogo: Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini, area dell’orto

∙ Ingressi: Gratuito (Standard)

∙ Orario: 18:00 – 21:30

∙ Per informazioni: 3501266456 –

visit@fondazionepinovalenti.it

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia del Natale a Melilli!





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.