Comunicato Stampa*

La Confederazione Sindacati Penitenziari (CONSIPE), guidata dal presidente Mimmo Nicotra, esprime il proprio disappunto per le recenti critiche rivolte al calendario 2025 della Polizia Penitenziaria. Queste critiche, prive di fondamento, dimostrano una scarsa comprensione della realtà carceraria e della missione della Polizia Penitenziaria.





Nel corso dell’ultimo anno, la Polizia Penitenziaria ha affrontato sfide enormi, tra cui un aumento delle aggressioni, rivolte, sovraffollamento e numerosi suicidi. Questi problemi sono il risultato delle politiche degli ultimi 20 anni, di cui il PD è stato l’artefice principale. Invece di focalizzarsi su questioni cruciali come queste, alcune voci si sono concentrate su dettagli marginali, ignorando l’importanza del calendario come strumento di sensibilizzazione e supporto.





Le carceri oggi sono delle polveriere pronte ad esplodere da un momento all’altro, con strutture in gran parte fatiscenti e inadeguate. Grazie alla professionalità della Polizia Penitenziaria e all’impegno e alla passione del Sottosegretario alla Giustizia Del Mastro delle Vedove, con delega alla Polizia Penitenziaria, la nazione può vantare maggiore sicurezza per chi opera nelle carceri, per gli utenti e soprattutto per gli italiani che non si trovano per le strade delinquenti abituali a causa dei soliti sconti di pena attraverso insulti e condoni.





Il calendario 2025 è stato realizzato con l’obiettivo di valorizzare le competenze e la formazione del personale della Polizia Penitenziaria. Include immagini che mostrano attività formative essenziali, come tecniche operative di difesa personale, addestramento all’uso delle armi e gestione delle sommosse. Queste attività sono cruciali per garantire la sicurezza e la professionalità degli agenti che operano quotidianamente in condizioni difficili.





La Polizia Penitenziaria merita attenzione e rispetto per il lavoro svolto, non critiche superficiali e strumentalizzazioni politiche. Invitiamo tutti a dimostrare solidarietà e supporto contribuendo concretamente ai progetti di miglioramento del nostro sistema carcerario.

Mimmo NICOTRA

Presidente Confederazione Sindacati Penitenziari (CON.SI.PE)

