Grazie all’accordo siglato tra CER SICILIA ETS e RAP S.p.A., e il sostegno di Enel, vantaggi per l’ambiente, il territorio e la comunità locale,

La Caritas della Diocesi di Palermo favorirà l’adesione alla comunità energetica delle famiglie in condizione di povertà

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), nate in Italia a seguito del recepimento della Direttiva Europea RED 2, rappresentano oggi l’unica modalità per distribuire sul territorio i vantaggi economici, sociali ed ambientali che derivano dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.





Il funzionamento della Comunità Energetica è molto semplice: l’Energia prodotta da un impianto fotovoltaico e consumata da tutte le utenze presenti nell’Area di alimentazione della medesima Cabina Primaria, genera un incentivo economico, per 20 anni, che sarà distribuito dalla CER, ai soci consumatori, in modo proporzionale all’energia da loro consumata “virtualmente” contestualmente all’energia prodotta dagli impianti: “energia a km zero”.

Grazie ad un accordo con la RAP S.p.A., la comunità energetica CER SICILIA ETS, con il supporto di ENEL, ha attivato nel Comune di Palermo una nuova configurazione, denominata “BRANCACCIO”.





Questa nuova configurazione, si aggiunge alla configurazione “GATTOPARDO, già attiva recentemente nel quartiere Uditore. Complessivamente, i due impianti consentiranno di condividere circa 500 mila kWh/anno di energia rinnovabile generate nelle rispettive Aree.

Presso uno dei tanti Negozi Enel, presenti nel territorio, è possibile e semplice aderire gratuitamente a queste nuove configurazioni CER e fruire dei vantaggi economici erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), la società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, alla quale è attribuito l’incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.





Le Associazioni, gli enti pubblici e i cittadini, che hanno un punto di fornitura elettrica (POD) nel territorio interessato, possono, pertanto, aderire alla CER in qualità di membri consumatori, contribuendo allo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio ed al processo di transizione energetica che interessa l’intera Nazione.

Per la configurazione “BRANCACCIO”, determinate è stato il contributo della RAP s.p.a. che ha messo nella disponibilità della CER SICILIA ETS parte dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico da 230 kWp, realizzato a Palermo presso il deposito mezzi di via Ingham.





Sarà così possibile condividere “virtualmente” l’energia prodotta da fonte rinnovabile “a km zero” con alcune famiglie in condizioni di povertà energetica, individuate grazie alla Caritas Diocesana. Tali famiglie avranno accesso ad una parte della tariffa incentivante che sarà erogata dal GSE per 20 anni e che sarà ri-distribuita dalla CER SICILIA.

Su tale iniziativa, il Presidente della RAP, Giuseppe Todaro, ha dichiarato: “RAP sta avviando un profondo processo di rinnovamento, puntando sulla modernizzazione e innovazione degli impianti e sulla sostenibilità ambientale. Questo primo impianto fotovoltaico, realizzato presso il nostro autoparco di Brancaccio, rappresenta il vero apripista di una precisa volontà aziendale: cambiare pelle per abbracciare un modello totalmente “Green”. La vera svolta, tuttavia, è essere riusciti a unire l’efficienza tecnologica al supporto sociale. Grazie alla sinergia con la CER Sicilia ed Enel, l’energia pulita prodotta dalle nostre strutture sosterrà economicamente circa 200 famiglie del quartiere nel pagamento delle bollette elettriche. Innovazione e solidarietà sono, e devono essere, i pilastri della Palermo del futuro”.





Il Direttore Generale della CARITAS della Diocesi di Palermo – Don Sergio Ciresi – ha, invece, dichiarato: ”Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano oggi una risposta concreta, innovativa e profondamente evangelica alla povertà energetica che colpisce migliaia di famiglie nella nostra città. Le Comunità Energetiche non sono solo una questione tecnica o ambientale: sono un’opportunità di comunione e di diaconia. Le parrocchie, cuore pulsante delle nostre comunità, possono trasformarsi in luoghi dove la fede si fa azione concreta per il bene comune, generando non solo energia pulita, ma anche speranza, inclusione e coesione sociale”.

Enel supporta la Comunità Energetica CER SICILIA ETS nella gestione operativa, attraverso una gamma di servizi appositamente pensati, che vanno dalla ricerca di nuovi impianti, al popolamento della CER fino all’espletamento delle procedure presso il Gestore del Servizio Elettrico.

L’adesione alla CER SICILIA ETS è gratuita, aperta a tutti, ed è volontaria. Si può aderire presso uno degli Store Enel presenti nel territorio, indipendentemente da chi è il proprio fornitore di energia elettrica.

Tutte le informazioni relative alla Comunità Energetica Rinnovabile CER SICILIA ETS sono consultabili sul sito www.cersiciliaets.it e al numero 0934090271.

Luogo: Palermo

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