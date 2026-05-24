Con grande partecipazione, si è conclusa a Noto la seconda edizione di Fuori Infiorata, la manifestazione satellite della celebre Infiorata che si è sviluppata con due giorni di eventi e la grande mostra Profumi del sacro e del profano a cura di Andrea Guastella e Alessia Montani, diffusa tra il centro storico, nello Spazio Samuele Mazza e il Parco dell’Anima, riunendo le opere di oltre 40 artisti, in un percorso sinestetico in cui la memoria dei semi e l’odore delle piante sono stati suggeriti da dipinti, sculture e installazioni. Tra gli artisti: Gianni Andolina, Salvatore Anelli, Salvatore Cammilleri, Alex Caminiti, Roberto Caruso, Salvatore Castellino, Clelia Catalano, Fatma Zeynep Cilek, Lorenzo Ciulla, Carlo Coniglio, Alessio Curatolo, Angelo De Grande, Sergio Di Paola, Laura Fava, Mariano Franzetti, Chiara Fronterrè, Rosario Genovese, Andrea Guastavino, Anna Koska, Giovanni Lissandrello, Giacomo Lo Verso, Danila Mancuso, Ivano Marescalco, Tamara Marino e Simon Troger, Fulvia Morganti, Rosa Mundi, Francesca Nesteri, Alida Pardo, Andrea Parisio, Nicholas Peall, Francesco Pennacchi, Stefania Pennacchio, Giacomo Rizzo, Corrado Roccaro, Emilio Ruggieri, Max Serradifalco, Emanuele Scuotto, Francesco Trovato, Sasha Vinci, Mario Zito.



Cuore pulsante dell’edizione 2026 è stato il Parco dell’Anima, sito nella campagna netina nei terreni storicamente a vocazione agricola dello Zahir Countryhouse e dell’Antica Masseria Corte del Sole, dal 2018 trasformati dal sogno di Alessia Montani, avvocato, e fondatrice del Consorzio AVASIM.MAMA.SEEDS, in un’oasi agro-culturale dedicata alle antiche colture e culture del Mediterraneo e all’arte contemporanea, con l’idea di valorizzare un patrimonio immateriale unico: quello delle antiche sementi italiane, dalla cerealicola a quella orto-frutticola, dalla vitivinicola alle erbe aromatiche, dalle oleose alle officinali, intrecciando tradizione e memoria in un’ottica fortemente innovativa. Non è un caso, infatti, che una delle prime opere d’arte presentate al Parco dell’Anima sia stata il Terzo Paradiso, il celebre lavoro di Michelangelo Pistoletto, che il maestro ha realizzato per l’occasione nel campo del grano “Russello”.

Su questa scia, Fuori Infiorata 2026 ha arricchito il Parco di nuove installazioni site specific e opere donate dagli artisti, destinate al suo percorso artistico visitabile tutto l’anno su prenotazione e in occasione dei prossimi eventi. Le opere realizzate da Nicholas Peall, Gianni Andolina, Roberto Caruso, Chiara Fronterre, Giacomo Lo Verso, Danila Mancuso, Fulvia Morganti sono entrate infatti a far parte della collezione diffusa del Parco dell’Anima, aggiungendosi ai lavori già presenti di JR, Michelangelo Pistoletto, Sebastião Salgado, Rosa Mundi, Davide Rivalta, Maria Cristina Finucci, solo per citarne alcuni, continuando ad abbracciare arte e agricoltura intesa come coltura e cultura della terra, dei semi antichi, delle essenze, dei miti, dei riti e delle civiltà.

Tra agrumeti, ulivi, mandorli secolari e carrubi, il Parco continua così il proprio percorso di crescita come luogo permanente di incontro tra arte contemporanea, biodiversità, ricerca e cultura della terra. Il pubblico potrà continuare a visitarlo anche nei prossimi mesi, su appuntamento, vivendo un’esperienza che combina in modo unico installazioni en plein air paesaggio e memoria del Mediterraneo.

Per informazioni e visite su appuntamento:

a.montani@mamaart.it

info@zahircountryhouse.it





Luogo: Parco dell’Anima – C.da Eloro Pizzuta, Bucachemi NOTO (SR), C.da Eloro Pizzuta, Bucachemi NOTO (SR), NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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