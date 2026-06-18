Cresce l’allarme per le truffe agli anziani nella provincia di Palermo. Le recenti operazioni condotte dai Carabinieri confermano come il territorio palermitano sia tra i più colpiti dal fenomeno del cosiddetto “finto Carabiniere”, una delle tecniche di raggiro più diffuse e insidiose ai danni degli over 65.

Per sensibilizzare la cittadinanza e fornire strumenti utili a prevenire questi episodi, Anap Palermo e Confartigianato Palermo hanno organizzato un incontro informativo dal titolo “Occhio alle truffe! – Insieme per difendere i nostri anziani” che si terrà il prossimo 19 giugno alle 16 al Centro Aggregativo Anziani di Monreale, in via Archimede.





Il sistema utilizzato dai truffatori è ormai collaudato: la vittima viene contattata telefonicamente da una persona che si presenta come un Carabiniere o un avvocato e comunica il presunto coinvolgimento di un figlio o di un nipote in un grave incidente stradale. Per evitare l’arresto del familiare viene richiesta una somma di denaro o la consegna di gioielli come falsa cauzione. Poco dopo, un complice si presenta direttamente a casa dell’anziano per ritirare il bottino.

I numeri emersi dalle più recenti indagini raccontano una situazione particolarmente preoccupante. Una maxi-inchiesta coordinata dalla Procura ha portato all’emissione di 21 misure cautelari tra Palermo e Monreale, con 33 truffe contestate, di cui 27 consumate. Oltre 300 mila euro il valore complessivo del bottino attribuito alla rete criminale individuata dagli investigatori. In alcuni casi, le somme sottratte alle vittime hanno raggiunto valori compresi tra 9 mila e 40 mila euro tra denaro contante e preziosi. Le persone colpite avevano un’età compresa tra i 73 e gli 88 anni.





All’incontro interverranno il presidente di Confartigianato Palermo Giuseppe Claudio Terruso, il segretario Giovanni Rafti, il presidente provinciale di Anap Camillo Alessi e la coordinatrice del gruppo territoriale Anap Palermo Elisabetta Candela. Previsto inoltre l’intervento del comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, Niko Giaquinto, che illustrerà le principali modalità utilizzate dai truffatori e i comportamenti da adottare per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro. Con loro anche la psicologa Marilena Tinervia, che analizzerà i meccanismi psicologici e le tecniche di manipolazione utilizzate per aggirare le vittime anziane.

L’iniziativa punta a rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini nella tutela delle fasce più fragili della popolazione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.