Sarà uno dei momenti più originali della giornata conclusiva di Wine Sicily a Villa Trabia, a Palermo. Domenica 11 ottobre Fabio Loriano, presidente di Confartigianato Dolciario Palermo e tra i pilastri del sistema Confartigianato Palermo, presenterà e farà degustare la sua particolare granita al vino, una creazione che unisce la tradizione della pasticceria siciliana alla cultura enologica dell’Isola.

Loriano, artigiano del settore dolciario e da anni impegnato nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, porterà a Wine Sicily una preparazione nella quale il vino rosso viene reinterpretato attraverso la tecnica della granita, trasformando i profumi e i sentori del calice in un’esperienza gustativa concreta.

«Quando degustiamo un grande vino rosso – spiega Loriano – spesso riconosciamo profumi di mora di gelso, vaniglia e cannella. Nella mia granita ho voluto trasformare queste suggestioni aromatiche in sapori reali, ghiacciati e da gustare. La vera mora di gelso contribuisce a dare consistenza, acidità e colore a quella che nel vino è soltanto un’intuizione aromatica».





L’idea nasce proprio dall’osservazione del rapporto tra vino e aromi. Le note di frutti neri, così come quelle di vaniglia e cannella, possono richiamare rispettivamente le componenti aromatiche naturali del vino e il contributo del legno e della tostatura delle botti durante l’invecchiamento. Loriano ha scelto di trasferire queste suggestioni dal calice alla granita, creando un prodotto nel quale vino, ghiaccio e ingredienti naturali dialogano tra loro.

«Quello che si assaggia – aggiunge Loriano – non è semplicemente un dolce al vino rosso. È la materializzazione del suo DNA: abbiamo preso quella parte volatile che normalmente vola via dal calice e l’abbiamo trasformata in cristalli di ghiaccio. Il sentore è diventato sapore».

La partecipazione di Fabio Loriano a Wine Sicily rappresenta anche una nuova occasione per raccontare il ruolo dell’artigianato dolciario palermitano nella valorizzazione delle produzioni siciliane. Attraverso il suo impegno all’interno di Confartigianato Dolciario Palermo, Loriano è infatti tra i protagonisti del percorso di promozione delle imprese artigiane del comparto, con una particolare attenzione alla ricerca, alla qualità delle materie prime e alla capacità di innovare senza perdere il legame con la tradizione.





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