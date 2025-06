Oggi, venerdi 6 giugno, ore 17:00, saranno presenti, il Presidente Emerito della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra, la Senatrice Margherita Corrado e l’’Esperto d’arte, Giovanni Taormina.

Il Volume, edito da Scienze e Lettere, a cura dalla Senatrice Margherita Corrado, verrà presentato in anteprima a Palermo e si avvale dei contributi di 7 esperti italiani, specializzati nelle diverse discipline di cui ci relazionano.

Il Professor PISANI; tratta di una relazione sui profili penali delle attestazioni di autenticità delle opere d’arte.

L’avv. TIBERTELLI PISANI DE PISIS; spiega la protezione e la cura della produzione artistica.





Il capitano del carabinieri, Massimiliano Croce; tratta il tema sul contrasto al fenomeno dei falsi d’arte, operato dal T.P.C. dei Carabiniri.

L’esperto d’arte, Giovanni Taormina; parla delle esperienze acquisite sulle indagini e ricerche svolte in collaborazione con il T.P.C. dei Carabiniri, in alcune indagini riguardanti falsi d’arte attribuiti a pittori dell’Ottocento.

La dottoressa BENTIVOGLIO-RAVASIO; tratta il tema delle contraffazioni rilevate nell’attività di controllo della circolazione internazionale delle opere d’arte svolta dagli uffici esportazioni del Ministero dei beni culturali, con particolare riferimento al caso del dipinto(I Bari), dipinto attribuito a Caravaggio.

Il dottor Magni; tratterà il tema delle assicurazioni nelle vicende riguardanti la contraffazione di opere d’arte finalizzata al conseguimento dei finanziamenti bancari.





Conclude la sequenza delle relazioni dei sette esperti, Dottor Giuseppe Miceli, (MDF); tratterà il tema sulla tracciabilità delle opere d’arte e il monitoraggio delle possibili connessioni con attività di riciclaggio e con altre operazioni finanziarie illecite, quindi illustrerà di una proposta per l’istituzione di un passaporto digitale delle opere d’arte.

Lavorare al fianco delle istituzioni, al fine di portare avanti temi sull’antiriciclaggio e sui falsi d’arte, che dopo le armi e la droga, rappresenta il terzo capitolo di investimenti delle mafie e per noi questo tipo di attività è un motivo in più per portare avanti con determinazione un certo tipo di collaborazione con le istituzioni, che chiedono il nostro supporto su temi che riguardano la contraffazione ed il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Luogo: Circolo Unificato dell’Esercito Italiano , Piazza Sant’Oliva , 25, PALERMO, PALERMO, SICILIA

