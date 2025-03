Un’opportunità concreta rivolta agli imprenditori locali per approfondire strategie e strumenti necessari a competere sui mercati internazionali. È quella offerta da “Conoscere per crescere“, il road show per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese siciliane che domani, martedì 11 marzo, arriverà a Caltanissetta per la sua nuova tappa.

Il tour è un’iniziativa di Sprint Sicilia, lo sportello per l’internazionalizzazione, ed è promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive.

“L’export rappresenta una delle principali leve di sviluppo per le aziende dell’Isola – commenta l’assessore Edy Tamajo –. Con questa serie di incontri sul territorio possiamo creare nuove opportunità di crescita e occupazione. L’obiettivo del governo Schifani è rendere la Sicilia più competitiva nello scenario globale, sfruttando al meglio le risorse e le sinergie messe a disposizione da istituzioni e partner qualificati”.

L’evento di domani si terrà a partire dalle 9.30 nel foyer del teatro Regina Margherita di corso Vittorio Emanuele II n. 73 a Caltanissetta.

“Attraverso questo road show – spiega il responsabile di Sprint Sicilia, Tommaso Di Matteo – vogliamo ridurre le distanze tra le istituzioni e il tessuto produttivo locale, fornendo alle aziende strumenti per affrontare i mercati esteri. Grazie alla collaborazione con Sace, Ice, Simest e Unioncamere Sicilia, gli imprenditori potranno accedere a soluzioni finanziarie, assicurative e promozionali per rafforzare la loro competitività a livello internazionale”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di accompagnamento e formazione per le imprese avviato dalla Regione Siciliana con l’obiettivo di favorire un’economia sempre più orientata all’export e all’innovazione.

Luogo: Teatro Regina Margherita , Corso Vittorio Emanuele II , 73, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 11/03/2025

Data Fine: 11/03/2025

Ora: 09:30

Artista: Sprint Sicilia

