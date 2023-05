“Abbiamo consegnato questa mattina i lavori di messa in sicurezza dei mosaici del transetto, minacciati dall’umidità e a rischio distacco. Per l’occasione, insieme all’assessore regionale si Beni Culturali Francesco Scarpinato, alla soprintendente ai Beni culturali Selima Giuliana, al direttore generale dei Beni Culturali Mario la Rocca e all’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, abbiamo effettuato un sopralluogo sui numerosi cantieri già avviati nel duomo e pianificato altre Importanti progettualità, per preservarne la bellezza unica al mondo. Ringrazio l’assessore Scarpinato e il soprintendente Selima Giuliano per l’attenzione costante verso la cattedrale normanna, una delle chiese medioevali più importanti in Europa, l’arcivescovo Isacchi per l’affetto e l’interesse manifestati nei confronti dei nostri beni monumenti, che ormai considera anche suoi, e don Nicola Gaglio, arciprete per le spiegazioni sempre appassionate”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia, dopo la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria della messa in sicurezza dei mosaici del transetto, occasione per verificare lo stato di avanzamento dei tanti cantieri aperti nel duomo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.