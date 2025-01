PALERMO 30 GENNAIO 2025 – Apre domani (venerdì 31 gennaio) i battenti il primo ambulatorio dell’Asp di Palermo per “contrastare la povertà sanitaria”. E’ stato attivato al PTA Casa del Sole di Palermo (via Aldo Sarullo) nell’ambito del progetto realizzato dall’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo attraverso il “Programma nazionale equità della salute” (PNES) 2021-2027, gestito dal Ministero della Salute e, in qualità di organo intermedio, dall’INMP, l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà.

L’ambulatorio, destinato alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica, è in funzione (da domani) ogni venerdì pomeriggio (dalle ore 15 alle 19) e sabato mattina (dalle 9 alle 13) per visite di: cardiologia, medicina interna, diabetologia ed oculistica.

Nel prossimo mese di febbraio saranno attivati, sempre nell’ambito dello stesso progetto, altri due ambulatori di prossimità Al PTA Enrico Albanese di Palermo e a Corleone per prestazioni di odontoiatria sociale finalizzate alla fornitura ed impianti di protesi dentali gratuite.

Per accedere alle strutture è necessaria la prenotazione attraverso il numero telefonico 091 7035579 in funzione ogni giorno dalle 9 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 13. Si invitano gli utenti ad utilizzare – sia per informazioni che per eventuali richieste di accesso alla prenotazione – anche l’indirizzo di posta elettronica infopnes@asppapermo.org.

Il progetto, che prevede anche l’acquisto di due ambulatori mobili (uno per le cure gratuite di odontoiatria e l’altro per l’equipe plurispecialistica), coinvolge le Amministrazioni comunali, il mondo delle associazioni e del volontariato per individuare, orientare e supportare le persone che rischiano di non avere accesso alle cure o averlo solo parzialmente. In tal senso, per coloro che rientrano tra gli aventi diritto, saranno forniti gratuitamente farmaci e protesi dentarie. (nr)





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.