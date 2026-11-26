Cooperative sociali, allarme UNCI e ANCOS: anche in Sicilia a rischio l’assistenza alle persone fragili

di Press Service

26/11/2026

“ANCOS UNCI, in rappresentanza delle cooperative sociali associate, interviene nel merito del disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2027 (C 3120). Non si tratta di una questione di categoria. Si tratta delle persone assistite, dei lavoratori e dei territori dove le nostre cooperative operano ogni giorno.La cura non è una merce. Non si può trattare un anziano in RSA, una persona con disabilità, un malato cronico, un minore in difficoltà come se fosse un lotto da riassegnare al miglior offerente ogni tre anni. L’applicazione indiscriminata di gare periodiche, prevista dalla Legge n. 118/2022 e oggi sospesa fino al 31 dicembre 2026, rischia di produrre effetti devastanti”.

E’ quanto dichiarano congiuntamente Andrea Amico e Paolo Ragusa, rispettivamente presidente nazionale di UNCI (Unione Nazionale delle Cooperative Italiane ) e presidente di Ancos ( Associazione Nazionale Cooperative sociali) emanazione diretta dell’UNCI.

“Il pericolo – aggiungono Amico e Ragusa – è quello di interrompere i percorsi di cura: le persone fragili verrebbero spostate da una struttura all’altra in base all’esito di una gara. Ma non solo, chi investe in qualità, personale e territorio verrebbe rimesso in discussione in modo permanente”.

” In tutto questo – continua – a pagarne le conseguenze sarebbero anche i lavoratori perché la concorrenza sul prezzo si scaricherebbe anche su di loro. Tutto questo a vantaggio dei grandi conglomerati sanitari e finanziari e dei fondi di private equity, non chi cura meglio”.

“Si pensi poi alla desertificazione sanitaria – puntualizzano Amico e Ragusa- a causa della quale presidi nelle aree interne, montane e meno remunerative sarebbero i primi a chiudere. Tutto questo porterebbe alla morte del welfare di comunità, spazzando via la rete territoriale fondata su integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale e su relazioni di cura”

“È una logica incompatibile – sottolineano Amico e Ragusa – con la natura universalistica e solidale del Servizio Sanitario Nazionale. Va anche ricordato: la Direttiva europea 2006/123/CE, la cosiddetta Bolkestein, esclude espressamente i servizi sanitari e sociosanitari. Le gare in sanità sono una scelta legislativa nazionale, non un obbligo europeo”.

“ANCOS UNCI – concludono Amico e Ragusa – chiede al Governo e al Parlamento che la riforma vada nella direzione indicata dall’emendamento presentato dalle forze di maggioranza nell’ambito dell’esame del DDL Concorrenza, che prevede in sintesi la continuità degli accordi, gare solo dove servono davvero, il superamento della prevalenza di parametri quantitativi e dimensionali. Al centro tornino criteri fondati su qualità effettiva delle prestazioni, esiti clinico-assistenziali, appropriatezza delle cure, sicurezza dei pazienti, adeguatezza delle risorse professionali, radicamento territoriale”.

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