Tutto parte da un emendamento che ho presentato nel 2023, come primo firmatario. Un atto che il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità, al di là degli schieramenti, perché su questo territorio non ci può essere divisione politica che tenga. Da lì è partita una battaglia fatta di verifiche, sollecitazioni, attenzione costante, fino a ieri sera.







Il progetto complessivo vale 13.606.521,00 euro, finanziati con il POC 2014-2020, e porterà circa 2.400 nuovi punti luce su tutta la II Circoscrizione, strade principali, ma anche vicoli e cortili, quegli angoli che di solito restano fuori da ogni piano di investimento.





L’accensione di ieri sera si inserisce in un percorso già avviato, come vi avevo raccontato, altre zone della Costa Sud avevano già visto accendersi i primi punti luce. Si procede per fasi, un quadro elettrico alla volta, con un solo obiettivo, restituire piena luce a tutto il territorio.





È solo l’inizio di un piano che la Costa Sud aspettava da decenni. Continuerò a seguirlo passo dopo passo, perché questo territorio merita rispetto e attenzione costanti.





IL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE CONSILIARE- PASQUALE TERRANI

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