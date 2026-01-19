Milazzo si prepara ad accogliere una serata di grande fascino, dove intrattenimento e gusto si incontrano in un’esperienza pensata per chi ama vivere la notte con stile. Venerdì 23 gennaio, la Sala Ricevimenti Paradiso ospiterà una cena spettacolo con protagonista Cristiano Malgioglio, figura iconica della musica e dello spettacolo italiano. L’evento nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico un format elegante e coinvolgente, in cui la qualità della proposta culinaria si fonde con lo show dal vivo, in una location raffinata e suggestiva.





La cena, studiata per valorizzare sapori stagionali e accostamenti ricercati, prevede: tortino di zucca con fonduta di Parmigiano Reggiano; eliche con pesce spada, melanzane e mentuccia; filetto di pesce aromatizzato alle erbe su purea di patate e zucca in agrodolce; dessert Paradiso.

Un percorso gastronomico pensato per accompagnare con armonia il ritmo della serata.

Cristiano Malgioglio rappresenta da oltre cinquant’anni una delle personalità più originali e riconoscibili del panorama culturale italiano. Autore di brani che hanno segnato la storia della musica leggera, ha firmato successi intramontabili interpretati da alcune delle voci più importanti della scena nazionale.





Negli ultimi anni, oltre alla costante presenza televisiva, Malgioglio ha continuato a coltivare il suo percorso musicale, pubblicando nuovi brani che confermano la sua capacità di reinventarsi e di restare contemporaneo, senza rinunciare a quel linguaggio ironico, elegante e provocatorio che lo contraddistingue da sempre.

Al Paradiso porterà uno show che è molto più di una semplice esibizione: un incontro diretto con il pubblico, fatto di musica, parole, sorrisi e grande carisma. Al termine della performance di Malgioglio, la serata proseguirà con il DJ set di Pippo Basile, uno dei dj più apprezzati del territorio, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio musicale tra anni ’80, ’90 e grandi successi italiani, trasformando il dinner show in una vera festa.

Un appuntamento pensato per chi desidera vivere un’esperienza completa, capace di coinvolgere tutti i sensi e di lasciare un ricordo speciale.

Info e prenotazioni: 328 1214835 – 342 1721282

