Il Direttore del Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica, in occasione delle manifestazioni celebrative dell’Anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare, che si sono svolte a Scicli , con l’intervento delle Evento Frecce Tricolori, ha incontrato presso il Comune di Scicli, grazie all’invito del Sindaco Mario Marino, il Ministro Alessandra Locatelli e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale Luca Goretti. (Foto 1)

Alla cerimonia di benvenuto, presso l’ufficio del Sindaco era presente l’On. Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati e patrocinatore dell’evento.

Un incontro cordiale nel corso del quale il Direttore ha avuto modo di presentare brevemente la storia e le caratteristiche del cioccolato di Modica, nonché l’edizione speciale del cioccolato di Modica IGP, con incarto dedicato alle Frecce Tricolori.(Foto 2)

Lusinghieri apprezzamenti per il cioccolato di Modica che, a dire degli illustri ospiti, ha varcato meritatamente i confini europei ed è apprezzato per la sua unicità in tutto il mondo, anche per essere il primo e unico cioccolato IGP in Europa.

Il Direttore Nino Scivoletto, unitamente all’On. Minardo, hanno consegnato dei pacchi dono al Generale , al Ministro e al Sindaco, ciascuno dei quali contenente: una copia de libro “Il Primato del cioccolato di Modica IGP” di Grazia Dormiente, edito dalla Libreria dello Stato – Poligrafico e Zecca dello Stato; un mini-folder contenente la esclusiva “card filatelica a tiratura limitata” del francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico dedicato al cioccolato di Modica espressione del dolce Made in Italy . Primo francobollo “parlante”, è dotato di un codice QR per l’attivazione del video “Il Passaporto Digitale del Cioccolato di Modica IGP”. Il Cioccolato di Modica IGP è il primo prodotto italiano ad Indicazione Geografica Protetta che utilizza un sistema di tracciabilità dei prodotti sviluppato dal Poligrafico dello Stato, in collaborazione con Fondazione Qualivita e CSQA, grazie al collegamento con l’App gratuita, Trust Your Food®; una confezione di barrette e mini-barrette di cioccolato di Modica Igp dedicati all’evento , fra le quali quella istituzionale del Consorzio, impreziosita della medaglia commemorativa, coniata in occasione del Settimo Centenario della Contea di Modica, dono del Sindaco di Modica Maria Monisteri; una confezione di “cuticci”, tradizionale cioccolato aromatizzato al finocchietto selvatico e una bottiglia di “Cho” primo liquore con cioccolato di Modica IGP. Una barretta con incarto dedicato è stata consegnata, altresì, a tutti i componenti della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare. La barretta dedicata all’evento , autografata dal Generale Goretti, dal Ministro Locatelli, dal Presidente Minardo e dal sindaco Marino sarà collocata nella sezione “incarti speciali” del Museo del Cioccolato di Modica. (Foto 3)

