Si è appena conclusa con un bilancio positivo la dodicesima edizione di “Palco Off“, un prezioso appuntamento culturale curato con passione dall’Associazione Culturale La Memoria del Teatro E.T.S., sotto l’illuminata direzione artistica di Francesca Vitale e la precisa progettazione e gestione di Renato Lombardo.

Questa stagione ha rappresentato un ulteriore passo avanti nell’impegno a diffondere una cultura basata sul rispetto e sull’uguaglianza, grazie a scelte teatrali audaci e significative. Ancora una volta, il teatro si è rivelato un potente veicolo per accendere la consapevolezza e stimolare una trasformazione culturale autentica. Il cartellone, ricco di otto proposte inedite interpretate da artisti di talento, ha condotto il pubblico in un viaggio denso di emozioni.

Negli anni, “Palco Off” ha saputo conquistare il favore degli spettatori con la sua capacità di presentare opere innovative e profondamente coinvolgenti, rivolgendo sempre uno sguardo attento a temi sociali urgenti e offrendo un’esperienza culturale di grande stimolo. Le rappresentazioni, pensate per un pubblico ampio e diversificato, hanno affrontato con sensibilità e profondità, argomenti come la violenza di genere, l’emancipazione femminile, la piaga della ludopatia, la memoria delle stragi mafiose, l’eredità dei grandi geni artistici, le sfide del mondo virtuale, il senso di frustrazione della società contemporanea e il malessere emotivo del nostro tempo.

“La nostra mission” – ci dice Renato lombardo – “anche per la prossima edizione di Palco Off è quella di promuovere lavori indipendenti multi disciplinari. Stessa strategia ormai vincente che useremo anche per il Fringe Festival. Strategia che si rivolgerà a un pubblico il più variegato possibile con la garanzia di poter portare in scena emozioni sorprendenti e genuine affrontando genetiche di vita reale passando da una lacrima a un sorriso “.

Così Renato Lombardo da una Prima anticipazione delle dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo cartellone. E per l esattezza anche dei nuovi cartelloni essendo in cantiere anche quello del Fringe

Palco Off si conferma, edizione dopo edizione, un vero e proprio motore culturale per il territorio, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico eterogeneo e curioso.

La direzione artistica è già al lavoro per preparare la nuova edizione che si preannuncia ancora più coinvolgente e ricca di novità che incontreranno il favore di un pubblico sempre più affezionato e variegato. E come piace sottolineare a Francesca Vitale: ”Presto arriveranno le prime grande news”. Il modo migliore per un arrivederci alla prossima stagione”.

