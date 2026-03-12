Si intitola “Cuore di Sicilia” il programma di promozione territoriale lanciato dal Parco Archeologico e dai comuni del Comitato tecnico scientifico a cui ha aderito anche il distretto turistico Dea di Morgantina”. Due giorni fa, al palazzo Trigona di Piazza Armerina sono state presentate le iniziative che hanno l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e culturale dell’entroterra siciliano.

Erano presenti il presidente del Distretto, Ettore Messina, il direttore del Parco Archeologico Morgantina e Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra, il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, il sindaco di Mazzarino, Mimmo Faraci, il vicesindaco di Aidone, Alessandra Mirabella e Carlo Falzone, assessore di Pietraperzia.





Tra le iniziative più rilevanti a cui aderiranno gli enti che rappresentano le città dell’ennese ci sono la partecipazione alle principali fiere turistiche europee e mondiali. Il percorso promozionale, coordinato da Thomas Van Compernolle, ha già fatto tappa a Amburgo, in Germania, Utrecht, in Olanda e Budapest, in Ungheria, e proseguirà con nuovi appuntamenti in Francia a Parigi, Spagna a Barcellona, Mumbai in India e Montreal in Canada, con l’obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici verso l’entroterra siciliano e i siti culturali del Parco.

Particolare rilievo avrà la missione istituzionale a Parigi, al Salone Internazionale del Turismo dal 13 al 15 marzo, che avverrà in con il sostegno di Renaissance Exhibitions, società che produce e cura le mostre ospitate alla Villa Romana del Casale, Palazzo Trigona e nei comuni del Comitato tecnico scientifico.





Durante il viaggio in terra di Francia sarà lanciato il progetto di una mostra che porterà a Parigi uno dei più affascinanti reperti emersi dai recenti scavi della Villa Romana del Casale: il celebre “Infradito”, insieme ad altri importanti elementi archeologici del Parco.

A luglio sarà in programma la seconda edizione della rassegna di teatro classico di Morgantina, ad Aidone, che sarà presentata oggi, 11 marzo, al Senato.

«Un percorso condiviso tra i comuni del “Cuore della Sicilia” – ha dichiarato il presidente del Distretto, Ettore Messina – che punta a portare la Sicilia autentica nel mondo, rafforzando il ruolo dell’entroterra come unico territorio e destinazione culturale di eccellenza. L’obiettivo è ostruire un brand riconoscibile capace di intercettare target diversi: turismo culturale, religioso, naturalistico, sportivo».





Il Distretto Turistico “Dea di Morgantina” comprende tre comuni: Aidone, Centuripe e Piazza Armerina, situati nella provincia di Enna, Confartigianato, e altre realtà private. Tra i gioielli del distretto, oltre al patrimonio naturalistico, la Villa Romana del Casale, patrimonio Unesco, e il Palio dei Normanni a Piazza Armerina, l’area archeologica di Morgantina, la Dea e la Testa di Ade ad Aidone e il museo archeologico di Centuripe.

