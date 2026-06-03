Sono stati assegnati i Daisy Award 2026, premi internazionali che celebrano il lato umanistico, l’impegno e la compassione nella professione infermieristica.

Tra le professionalità insignite c’è anche Fabiana Grippi, infermiera di Maria Eleonora Hospital a Palermo, premiata durante la cerimonia dell’edizione palermitana al Teatro Politeama, evento organizzato e promosso dall’OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo.

Riconosciuta la sua eccezionale empatia e dedizione specialmente in relazione alla sua esperienza nel reparto di terapia intensiva. Qui Fabiana si è occupata insieme al team medico-infermieristico di un uomo di 54 anni, che è rimasto ricoverato per sei mesi, e della sua famiglia durante questo periodo di attesa e incertezze.





“Ogni giorno per noi vederla arrivare era una gioia – raccontano i famigliari – perché sapevamo quanto avesse a cuore nostro padre. Non dimenticheremo mai la sua sensibilità e la sua umanità”.

“Il paziente aveva avuto un’ischemia ed era rimasto immobile a letto senza dare segni di coscienza – ricorda l’infermiera Grippi –. Gradualmente mi sono accorta, da piccoli segnali, che in lui c’era una luce di coscienza; lavorando un passo per volta, sono riuscita a connettermi con il paziente. Progressivamente anche la famiglia ha compreso la situazione: renderli consapevoli dei possibili scenari è stato fondamentale, e hanno accolto il suggerimento di essere felici dei piccoli passi che il loro famigliare faceva. Oggi il paziente si trova a casa sua, capisce e si fa capire”.





Fabiana Grippi lavora a Maria Eleonora Hospital da quasi 6 anni e, dopo un periodo in cardiochirurgia, dal 2021 è nel reparto di Terapia Intensiva, dove si occupa della gestione del paziente post intervento cardiochirurgico, del monitoraggio dei parametri vitali e condizioni generali.

“I momenti di maggiore soddisfazione arrivano dal rapporto con i colleghi medici e infermieri e quando soprattutto riesco a essere di supporto sia a livello infermieristico sia psicologico ai pazienti e alle loro famiglie”, ha dichiarato Fabiana Grippi, che ha anche una laurea triennale in scienze tecniche psicologiche, una formazione che le ha dato strumenti utili per la relazione con pazienti e caregiver.





I Daisy Award celebrano gli infermieri che hanno trasformato la cura in una presenza rassicurante per i pazienti e le loro famiglie. Accanto all’orgoglio di Cinzia Piazzese, coordinatrice servizi infermieristici, e di Melania Camiolo, caposala della Terapia Intensiva, c’è anche la grande soddisfazione del dott. Massimo Salardino, AD di Maria Eleonora Hospital, che ha dichiarato “Questo premio rappresenta il riconoscimento di un sistema, quello di GVM Care & Research di cui Maria Eleonora fa parte, che vuole valorizzare i propri professionisti. ‘Il paziente al centro’ non è solo il motto del Gruppo, ma un vero e proprio approccio olistico, considerando il benessere psicofisico complessivo e le relazioni umane, con ricadute su una migliore efficacia del percorso di cura”.

Luogo: Maria Eleonora Hospital, Viale della Regione Siciliana, 1571, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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