Prevenzione e rischio cardiovascolare, cardiomiopatie ed insufficienza cardiaca, controversie nella gestione delle aritmie: sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nella prima edizione del congresso scientifico “Current controversies in cardiology”, un nuovo appuntamento di riferimento per il dibattito sulle principali controversie emergenti in ambito cardiologico. Una due giorni, 17 e 18 aprile, che si terrà a Palermo presso il Grand Hotel Piazza Borsa, con provider e segreteria organizzativa a cura di Biba group.





L’iniziativa gode del patrocinio dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo, dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e del Collegio Federativo di Cardiologia nonchè di autorevoli realtà scientifiche italiane nel settore cardiovascolare.





“Nasce con l’obiettivo di approfondire le tematiche più attuali e controverse della cardiologia clinica e interventistica, – spiega Carlo Cicerone, direttore dell’UOC Cardiologia Ospedale Villa Sofia di Palermo e del Dipartimento Cardiovascolare e Respiratorio Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello – con particolare attenzione alle tecnologie emergenti, agli approcci terapeutici innovativi e all’integrazione tra pratica clinica e ricerca scientifica”. In un contesto in continua evoluzione, “il congresso si propone di offrire una visione condivisa delle problematiche cardiologiche contemporanee, – prosegue Cicerone, responsabile scientifico dell’evento assieme a Giuseppe Biondi Zoccai, professore associato di Cardiologia presso Sapienza Università di Roma e responsabile del laboratorio di Emodinamica e Cardiologia Interventistica Ospedale Santa Maria Goretti di Latina – favorendo un aggiornamento multidisciplinare e supportando decisioni cliniche sempre più consapevoli”.







Il congresso, che prevede la partecipazione dei presidenti nazionali delle società di cardiochirurgia, di past president nazionali di GISE (Società Italiana di Cardiologia Interventistica), del presidente regionale ANMCO e di numerosi esperti di rilievo nazionale, si svilupperà attraverso un’impostazione interattiva: verrà dato ampio spazio al confronto diretto tra specialisti, alla discussione dei risultati degli studi più recenti e al dialogo con opinion leader della ricerca cardiovascolare.

Preziosa la presenza di professionisti siciliani attivi presso centri di eccellenza italiani e internazionali, tra cui l’Hammersmith Hospital di Londra, il Centro Cardiologico Monzino IRCCS di Milano, gli Ospedali di Perugia, l’Ospedale Mauriziano di Torino, oltre ad importanti strutture sanitarie di Matera, Vercelli e Brescia.





Il congresso, che intende dunque far incontrare la ricerca con la pratica clinica fornendo risposte chiare, è rivolto a cardiologi, medici di medicina generale, neurologi, pneumologi, radiologi, nefrologi e medici in formazione specialistica, configurandosi come un’importante occasione di aggiornamento trasversale tra diverse discipline.

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