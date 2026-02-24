Una nuova filiale bancaria a Comiso. BCC dei Castelli e degli Iblei inaugura il prossimo 28 febbraio, la nuova sede di corso Ho Chi Min. L’istituto di credito, già presente in tre province siciliane (Caltanissetta, Catania e Ragusa) aggiunge una nuova sede alle tre già esistenti in provincia di Ragusa: la storica sede di Chiaramonte Gulfi, che eredita la storia dell’antica Cassa rurale e artigiana Maria SS. di Gulfi e le agenzie di Acate e Monterosso Almo. Il taglio del nastro è in programma alle 17. Saranno presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione Pasquale Roberto Santomassimo, la Direzione Generale, Fabio Selvaggio e Yara Vitale, il responsabile della filiale di Comiso, Filippo Delia le autorità locali e alcuni rappresentanti del tessuto economico locale.

La nuova sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Banca.





L’obiettivo è rafforzare il proprio radicamento nel territorio ibleo e consolidare la rete di prossimità, da sempre cavallo di battaglia dell’istituto di credito. L’apertura della nuova filiale di Comiso rappresenta un passo importante. In un periodo di desertificazione bancaria, in cui molti istituti di grandi dimensioni riducono il numero degli sportelli o lasciano alcune città, BCC dei Castelli e degli Iblei sceglie di investire risorse per continuare a essere presenti nel territorio.



“Il territorio ibleo ci vede presenti ormai da decenni – spiega il presidente del Consiglio di Amministrazione Pasquale Roberto Santomassimo – L’inaugurazione della filiale di Comiso, che si aggiunge alle sedi di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Acate rappresenta un segnale controcorrente e un passo concreto del nostro impegno. Il nostro obiettivo è rimanere vicini alle comunità, offrire servizi moderni e rafforzare il legame con le persone che ci scelgono ogni giorno. Vogliamo soprattutto consolidare il rapporto con la provincia di Ragusa, storicamente punto di riferimento di un’imprenditoria vivace e diligente”.



La scelta di Comiso non è casuale. “Comiso è una città dinamica – continua Pasquale Roberto Santomassimo. – con un tessuto imprenditoriale vivace e una comunità in crescita. Una banca cooperativa come la BCC dei Castelli e degli Iblei può fare la differenza, sia come operatore finanziario, che come partner di sviluppo. La filiale offrirà l’intera gamma dei servizi bancari e finanziari, con particolare attenzione al credito alle PMI, ai finanziamenti per l’abitazione, al sostegno all’agricoltura e alle attività commerciali locali, oltre a soluzioni digitali evolute che garantiscono operatività semplice e sicura”.

Dal 2019 la BCC dei Castelli e degli Iblei fa parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, realtà nazionale del credito cooperativo presente in Italia con 65 banche locali e 15 sedi della capogruppo. Conserva e consolida il proprio target di “banca cooperativa”, radicata nel territorio, parte di un gruppo nazionale solido e orientata a promuovere lo sviluppo dell’economia locale, con un radicamento nelle città e una vicinanza, anche fisica, ai cittadini e agli imprenditori.



Luogo: corso Ho Chi Min , 1 – 3, COMISO, RAGUSA, SICILIA

