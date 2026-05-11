C’è un pezzo di Sicilia che brilla nel cuore del cinema sociale italiano. Jasper (Gaspare) Godel, originario di Torretta paesino in provincia di Palermo, e Simone Prestigiacomo, palermitano con profonde radici nel borgo medievale alle porte del capoluogo, sono stati scelti per far parte della prestigiosa Giuria CSTS (Cinema, Spettacolo e Terzo Settore) della XVII edizione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera.





Il festival, realizzato in collaborazione con la Rai e con il sostegno di importanti partner istituzionali, è la più importante rassegna cinematografica dedicata alla sostenibilità e all’inclusione, volta a dare voce alle diversità e alle fragilità attraverso il linguaggio audiovisivo.Un ponte tra digitale e sociale. Creatori del progetto “Italian Brothers Podcast TV” su Facebook, Godel e Prestigiacomo non si stanno limitando al ruolo di giurati. Grazie alla loro esperienza nel mondo digital, stanno trasformando l’esperienza del festival in un racconto itinerante: attraverso il loro podcast, offrono un inedito “dietro le quinte” della manifestazione, intervistando protagonisti e portando i temi dell’inclusione sociale a un pubblico giovane e digitale.





“Portare la realtà di Torretta e della nostra terra su un palcoscenico internazionale come questo è per noi un onore e una responsabilità,” dichiarano i due giovani creator. “Crediamo che il cinema sociale non debba restare confinato nelle sale, ma debba arrivare ovunque, specialmente tra i ragazzi della nostra generazione. Con il nostro podcast vogliamo dimostrare che anche partendo da una realtà locale si può contribuire a un messaggio globale di inclusione.”L’impegno delle nuove generazioni.





,La partecipazione di Jasper e Simone sottolinea l’importanza del ricambio generazionale nel settore culturale e la capacità dei giovani siciliani di distinguersi in contesti di alto profilo istituzionale. Il loro lavoro punta a valorizzare il talento locale collegandolo a tematiche di forte impatto civile, creando un legame diretto tra la Sicilia e le grandi produzioni nazionali del Terzo Settore.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.