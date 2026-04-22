L’Associazione “La Via dell’Arte” e l’hotel San Paolo Palace, con il patrocinio della Confederazione mondiale degli Exallievi di Don Bosco, del club artisti Georgiani, dell’Unione insigniti ordine al Merito della Repubblica Italiana-delegazione di Ragusa ed il Montecatone Rehabilitation Institute Spa, organizzano dal 25 aprile al 1 maggio 2026 la Collettiva internazionale d’Arte denominata “Per un mondo migliore servono tanti colori”, che sarà inaugurata sabato 25 aprile alle ore 18 presso l’Hotel San Paolo Palace, in via Messina Marine 91.

All’evento, dedicato al pittore olandese Vincent Van Gogh, esporranno le loro opere circa 50 artisti provenienti dalla Germania, Francia, Malta, Slovacchia, Austria e sarà presente una delegazione di ben 11 artisti della Georgia guidati dalla delegata de la Via dell’Arte Nina Darchia.





“Attraverso l’arte continuiamo a diffondere la bellezza – afferma l’organizzatore e direttore artistico Roberto Guccione – a maggior ragione in questo particolare momento storico in cui il dialogo politico stenta a decollare, i ruoli sono continuamente messi in discussione e di conseguenza la pace vacilla. Ecco perché i colori degli artisti serviranno a dare il loro contributo per un mondo migliore, fatto soprattutto di bellezza. L’arte per la pace agisce come potente strumento di dialogo, empatia e denuncia, trasformando il dolore in speranza, il pensiero critico contro la barbarie della guerra”.

“Quando il potere economico è in mano a soggetti psicopatici deliranti – sottolinea Valerio Martorana, componente della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco- risulta difficile dialogare e guardare oltre! L’unica possibilità che abbiamo, come cittadini, è di continuare a sperare attraverso questi momenti culturali; dobbiamo essere capaci di riuscire a far vedere una realtà migliore mediante le opere che gli artisti esporranno”.





L’omaggio a Vincent Van Gogh, celebre la sua frase: “Che sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di tentare qualcosa?”, racchiude l’attuale periodo storico: la sua vita tanto appassionata quanto tragica, riflette la costante lotta tra il genio creativo e la fragilità emotiva dell’uomo.

Ecco l’elenco degli ospiti che hanno annunciato la loro presenza: Salvatore Romano, direttore Hotel San Paolo Palace; Marianna La Barbera, giornalista; Nina Darchia, La Via dell’Arte in Georgia; Mariella D’Angelo, costumista specializzata in abiti d’epoca; Giovanna Di Filippo, specialista in estetica oncologica; Barbara Lenti, specialista in estetica oncologica; Salvatore Pagano, sindaco di Monterosso Almo; Nicola Barretta, delegato città metropolitana di Palermo dell’Unione insigniti al Merito della Repubblica Italiana APS; Salvatore Pecoraro, avvocato; Donatella Cannizzaro, imprenditrice; Angelica Ausilia Giadone, Fotoreporter.





La mostra rimarrà aperta fino al 1 maggio 2026 e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

La manifestazione sarà presentata da Valerio Martorana, giornalista e componente della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco e Maria Grazia Cianciulli, giornalista.

Ci sarà la partecipazione straordinaria della ballerina georgiana Pikria Kuchukhidze e della cantante georgiana Keta Trapaidze.





Di seguito l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere:

Katiuscja Mirabelli, Ketevan Kharatishvili, Sofia Gogisvanidze, Patrizia Piazza, Lilla Augello, Madona Kharatishvili, Nona Chanturia, Nana Dopadze, Mari Papuashvili, Sophia Panchulidze, Salvatore Gerbino, Dóbus Dorka, Anna Giulia Enrile, Rosanna Reategui, Giannina Zuradelli, Dino Puglisi, Maria Rita Fogliasso, Katalin N. Sebestyén, Titti Rapisarda, Michelina Milella, Maria Luisa Romano, Rita Guardavascio, Mario Vittoria, Carmelo Battaglia, Milena Emma Caracciolo, Elene Mamulashvili, Andrea Harangi, Verena Papin, Carmelisa Paravizzini, Florinda Giannone, Paola Maver, Dóbus György, Nelly Fonte, Loredana Pellegrino, Dalila Minjoraia Paisio, Nina Darchia, Maia Nakhutrishvil, Elizabeth Ninua, Elene Khundadze, Tassa Anastasia Kvelashvili, Barbare Svanidze, Eleonora Dervishova, Salome Germesashvili, Ana Kbiladze, Tanya Fiandaca, Ia Tushishvili, Nazi Londaridze, Pippo Depetro, Valentina Dezio, Alberto Girani.

Luogo: via Messina Marine, 91, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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