Doppio importante riconoscimento per il giovane percussionista palermitano Francesco Di Stefano, sedici anni, protagonista nelle ultime settimane di due prestigiosi concorsi dedicati al mondo delle percussioni.

Lo scorso 23 maggio, il giovane musicista ha conquistato il terzo premio alla “Marimba Spring Competition”, concorso internazionale ospitato al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e riservato ai migliori talenti emergenti del settore. Un risultato di grande valore ottenuto confrontandosi con concorrenti provenienti da diverse realtà musicali nazionali e internazionali.

Il successo è stato seguito, il 30 maggio, da un nuovo e ancora più prestigioso traguardo: il primo premio al concorso nazionale organizzato dall’Italy Percussive Arts Society, svoltosi a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara. Un’affermazione che conferma il percorso di crescita artistica del giovane percussionista e il livello della sua preparazione tecnica e musicale.





Francesco Di Stefano è allievo del Conservatorio di Palermo, dove frequenta la classe di Percussioni della professoressa Fulvia Ricevuto. Parallelamente porta avanti il proprio percorso scolastico al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo.





I risultati ottenuti nei due concorsi rappresentano un importante riconoscimento per il giovane musicista palermitano, che continua a distinguersi nel panorama delle percussioni grazie a talento, impegno e dedizione allo studio, portando in alto il nome di Palermo nelle competizioni musicali dedicate alle nuove generazioni.

«La scuola di strumenti a percussione del Conservatorio di Palermo si conferma un percorso di eccellenza nell’ambito delle attività didattiche e artistiche – dice Mauro Visconti, direttore del conservatorio di Palermo. «Apprendo con viva soddisfazione – continua Visconti – degli esiti brillanti del giovane Francesco Di Stefano, studente della classe della professoressa Fulvia Ricevuto, il quale si è distinto per le sue straordinarie capacità in diverse competizioni impegnative e prestigiose. A Francesco auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni professionali, e ai maestri che rappresentano la scuola di riferimento, esprimiamo gratitudine per il lavoro svolto con generosità e passione».

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