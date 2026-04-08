Prosegue il percorso di Metamorfosi 2030 – Scenari di Sostenibilità Agita, il roadshow che attraversa l’Italia per mettere al centro un nuovo modo di intendere la sostenibilità: concreto, misurabile e radicato nei territori. La prossima tappa è in programma sabato 11 aprile 2026, dalle 11 alle 12.30, presso l’Associazione Scenario Pubblico, all’interno della manifestazione di formazione coreutica ViaggioDANZA Tour.

Non un convegno tradizionale, ma uno spazio di confronto aperto, in cui le imprese diventano protagoniste e la sostenibilità si traduce in pratiche reali. Il format punta infatti a superare approcci teorici e autoreferenziali, portando sul tavolo casi concreti, visioni strategiche e modelli d’impresa capaci di coniugare crescita economica e responsabilità sociale.





In questo contesto, il talk offrirà uno sguardo trasversale grazie al contributo di professionisti e imprenditori impegnati quotidianamente su questi temi: il dottore commercialista Giuseppe Madoglio, esperto in finanza d’impresa; Federico Lo Presti, delegato alla sostenibilità di Sicindustria; Primo Barzoni, CEO di Palm Spa SB; Giuseppe Galluccio, rappresentante del Gruppo La California; e Pietro Vitiello, CEO di Logcenter. Un panel eterogeneo che metterà in dialogo competenze diverse tra strategia, governance e innovazione sostenibile.

«Metamorfosi 2030 nasce per portare la sostenibilità fuori dai convegni autoreferenziali e dentro le esperienze reali delle imprese e dei territori. Vogliamo costruire uno spazio in cui le aziende possano raccontarsi senza filtri, condividere pratiche e generare connessioni autentiche. Solo così la sostenibilità diventa davvero agita e non soltanto dichiarata», afferma Carmela Villani per Metamorfosi.





A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà l’assegnazione delle Menzioni Speciali “Brand for Benefit”, riconoscimento pensato per valorizzare le aziende che si distinguono per iniziative ad alto impatto positivo, contribuendo alla diffusione di modelli virtuosi nel panorama imprenditoriale.

Tra i momenti in programma anche un cameo speciale in anteprima: la presentazione del nuovo volume del Gruppo La California, firmato da Giuseppe Galluccio, una narrazione d’impresa che intreccia valori, persone e cultura aziendale.





L’iniziativa si svolge con il patrocinio morale di Sicindustria e Kids’s Talent, a conferma di una rete sempre più ampia di realtà impegnate nella promozione di una cultura della sostenibilità concreta e condivisa.

L’appuntamento è aperto al pubblico, sia in presenza sia online. Per partecipare e seguire l’evento in streaming è possibile visitare il sito dedicato: https://civuolemarketing.it/project/metamorfosi-2030/

Luogo: Scenario Pubblico – Centro di Produzione della Danza, Via Teatro Massimo, 16

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