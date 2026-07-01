Lo stanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito degli interventi sugli edifici costruiti da più di 20 anni

L’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana ha concesso, su richiesta del Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, con l’apporto dell’Ufficio Tecnico della Curia diocesana, un contributo di 150.201euro per finanziare il progetto di manutenzione straordinaria della casa canonica della Chiesa parrocchiale Maria Santissima Assunta di Petralia Sottana (PA). Progettista dell’intervento l’Arch. Salvatore Vignieri incaricato dal parroco don Giuseppe Murè.





Il finanziamento rientra tra i contributi concessi dalla Cei nell’ambito degli interventi per gli edifici costruiti da più di 20 anni.

L’approvazione ufficiale della Conferenza Episcopale è stata comunicata lo scorso 17 giugno.

Il progetto prevede il rifacimento della copertura, la sostituzione dell’impianto elettrico, l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento, il rifacimento dell’impianto idrico, dei servizi igienici e l’adeguamento della cucina, la sostituzione degli infissi esterni per una spesa complessiva di 214.573.

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