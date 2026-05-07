Si conclude con risultati di grande rilievo il progetto di orientamento universitario “Sperimentare per crescere: uno sguardo laboratoriale alla fisica”, che ha coinvolto gli studenti del liceo “Leonardo” di Giarre e fortemente voluto dalla dirigente scolastica Tiziana D’Anna. Un’iniziativa che ha saputo coniugare formazione teorica ed esperienza pratica, offrendo agli studenti un accesso privilegiato al mondo della ricerca scientifica.

Protagonisti del percorso sono stati gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, coinvolti in un articolato programma realizzato in collaborazione con il dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania. Un’occasione concreta per avvicinarsi alla fisica sperimentale e comprendere da vicino il funzionamento della ricerca accademica.





A guidare gli studenti è stato il professor Silvio Cherubini, docente associato di Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, che ha accompagnato i ragazzi in un percorso fatto di esperimenti, simulazioni e attività laboratoriali. Un approccio “hands-on” che ha trasformato i concetti studiati sui libri in esperienze dirette, stimolando curiosità, spirito critico e capacità di problem solving.

Fondamentale anche il contributo della professoressa Agata Santoro, tutor interno del progetto, che ha garantito il coordinamento tra scuola e università, valorizzando ogni fase del percorso formativo.





Il momento conclusivo ha rappresentato il culmine dell’iniziativa, con una giornata immersiva nei principali centri di ricerca del territorio catanese. Gli studenti hanno visitato il dipartimento di Fisica, entrando in contatto diretto con l’ambiente universitario e i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN, dove hanno potuto osservare da vicino tecnologie avanzate e strumenti per lo studio della fisica nucleare e delle particelle. Qui sono stati accolti dal professor Vincenzo Greco, coordinatore locale, nonché ex studente del liceo giarrese.

Non è mancata una tappa all’Osservatorio Astrofisico di Catania, che ha offerto agli studenti uno sguardo affascinante sull’astrofisica e sull’esplorazione del cosmo, evidenziando il ruolo strategico della ricerca scientifica nel territorio.





«Questo progetto rappresenta pienamente la nostra idea di scuola aperta al futuro e capace di costruire ponti concreti con il mondo dell’università e della ricerca – ha dichiarato la dirigente scolastica Tiziana D’Anna –. Offrire ai nostri studenti esperienze dirette, immersive e di alto livello significa aiutarli a sviluppare consapevolezza nelle proprie scelte e alimentare quella curiosità scientifica che è alla base di ogni crescita culturale e personale».

Il progetto si conferma così un’eccellenza nel panorama dell’offerta formativa del liceo “Leonardo”, rafforzando il legame tra scuola e università e fornendo agli studenti strumenti concreti per orientarsi nelle scelte future. Per i maturandi, una guida preziosa verso il mondo accademico; per i più giovani, l’inizio di un possibile percorso nelle discipline STEM, sempre più centrali nel panorama globale.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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