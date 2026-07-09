“Il Re è nudo”. La satira politica dovrebbe fare questo: spogliare i potenti, e mostrarceli nella loro verità. Daniela Baldassarra, monologhista teatrale pugliese, sui social ci regala una maschera comica prodigiosa: armata di cappello d’ordinanza e di cellulare, finge di chiamare gli attuali politici e riesce a denudare il Re, ovvero mostra ciò che in moltissimi scelgono di non vedere.





Sono tanti i comici del panorama nazionale che, nel tempo, hanno utilizzato l’espediente della telefonata per la satira, ma Daniela Baldassarra riesce ad essere comunque un’eccezione per l’ autorevolezza dei suoi testi. Tagliente come una cesoia, spregiudicata, libera e per questo potente, mette alla berlina tutti i malcostumi dell’attuale politica restituendoci un ritratto crudo e veritiero della nostra società.





Versatile come poche donne di teatro in Italia, la Baldassarra è capace di attraversare tutte le sfumature del genere comico, passando con disinvoltura dal cabaret, alla stand up comedy, alla satira politica e sociale, ma ciò che la rende unica sul panorama nazionale è quella forte tensione etica e morale che sempre filtra e illumina l’apparente leggerezza del suo linguaggio.

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